Genova, giovedì sciopero e presidio dei lavoratori portuali

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Albenga. A febbraio aveva festeggiato ben 105 anni, Maria Boragno è socia dell’Associazione Vecchia Albenga, presieduta da Marisa Scola ed è attualmente l’albenganese più anziana. Maria Boragno è una donna ancora attiva, vivace, amante della lettura e dalla personalità curiosa e allegra e lo ha dimostrato nei fatti, ancora una volta,chiedendo di poter essere presente […]