Genova, giovedì sciopero e presidio dei lavoratori portuali

Sciopero e presidio da parte dei lavoratori del porto di Genova per la giornata di giovedì 7 maggio. Alle 11 è previsto un presidio sotto palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale.
Uno sciopero nazionale che coinvolge tutto il Paese, compreso il capoluogo della Liguria. A indire lo sciopero il sindacato di base Usb insieme al Collettivo autonomo lavoratori portuali. Tra i motivi della protesta la richiesta, da parte dei lavoratori di di “un presidio medico fisso H24, diritto al lavoro (procedura che garantisce l’accesso a soci e dipendenti), l’introduzione di buoni pasto da 10 euro, il riconoscimento di lavoro usurante”. Il cuore della protesta sarà Roma con la manifestazione davanti al ministero del lavoro.