Attualità Genova

Genova, giovedì sciopero e presidio dei lavoratori portuali

Posted on Author Redazione Comment(0)
Sciopero e presidio da parte dei lavoratori del porto di Genova per la giornata di giovedì 7 maggio. Alle 11 è previsto un presidio sotto palazzo San Giorgio, sede dell’Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale.
Uno sciopero nazionale che coinvolge tutto il Paese, compreso il capoluogo della Liguria. A indire lo sciopero il sindacato di base Usb insieme al Collettivo autonomo lavoratori portuali. Tra i motivi della protesta la richiesta, da parte dei lavoratori di di “un presidio medico fisso H24, diritto al lavoro (procedura che garantisce l’accesso a soci e dipendenti), l’introduzione di buoni pasto da 10 euro, il riconoscimento di lavoro usurante”. Il cuore della protesta sarà Roma con la manifestazione davanti al ministero del lavoro.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Albenga Attualità

ARPAL, controlli sulla qualità dell'acqua di mare nel ponente ligure

Posted on Author Redazione

Albenga. In vista dell’inizio della stagione estiva ARPAL sta compiendo le analisi su campioni di acqua marina per verificarne la balneabilità. Nel corso della settimana i prelievi interesseranno a ponente: Albenga, Camporosso e Sanremo.   Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Genova Politica

Mensa Erzelli: a rischio 29 posti di lavoro. Oggi assemblea pubblica

Posted on Author Redazione

Martedì 28 settembre 2021 dalle ore 14.30 alle 16.00 è prevista un’assemblea sindacale davanti al bar del Polo Tecnologico degli Erzelli. L’assemblea è stata convocata dalla Filcams Cgil per affrontare pubblicamente la situazione delle mense aziendali ed in particolare di quella del Polo Tecnologico. Grazie all’intervento sindacale l’azienda Alpi San Marco ha dovuto revocare la […]
Albenga Attualità

Palio storico di Albenga: partecipa anche Maria Boragno, l'albenganese più anziana

Posted on Author Redazione

Albenga. A febbraio  aveva  festeggiato ben 105 anni, Maria Boragno è socia dell’Associazione Vecchia Albenga, presieduta da Marisa Scola  ed è attualmente l’albenganese più anziana. Maria Boragno è una donna ancora attiva, vivace, amante della lettura e dalla personalità curiosa e allegra e lo ha dimostrato nei fatti, ancora una volta,chiedendo di poter essere presente […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *