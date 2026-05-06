Genova, arrivo della Vespucci: apre il villaggio al Porto Antico

In occasione dell’arrivo a Genova dell’Amerigo Vespucci, il Comune di Genova, partner istituzionale della tappa, in collaborazione con il Genova Blue District, promuove, domani, una giornata interamente dedicata alla Blue Economy e alla tutela del patrimonio marino.

A partire dalle 13.30, la banchina dei Magazzini del Cotone (molo vecchio Belvedere dei Dogi) diventerà il cuore pulsante di un confronto tra istituzioni, esperti, imprese e studenti per tracciare le rotte del futuro sostenibile. L’evento, moderato dal giornalista Domenico Palesse, si articolerà in diverse fasi che spaziano dalla promozione territoriale all’approfondimento scientifico e tecnologico, coinvolgendo attori chiave dell’ecosistema marittimo cittadino e nazionale.

La giornata si aprirà alle 12.30 presso lo stand MASAF-Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la degustazione delle eccellenze del territorio di prodotti tosco – genovesi. A seguire il laboratorio in collaborazione con il Museo della Paglia di Signa e del Museo Diocesano “Dal Leghorn al Jeans: viaggio nel Made in Italy”. Il format racconta l’epopea di due simboli nati tra la Toscana e Genova: il celebre cappello di paglia (Leghorn) e il tessuto identitario genovese (Jeans). Un incontro tra i due grandi porti, suggellato dalla rotta del Vespucci.

Dalle 15 alle 17.30, l’attenzione si sposterà nell’area dedicata in banchina (attrezzata con ledwall e sedute) per tre sessioni di approfondimento. Alle 15, il panel “Cambiamento climatico e biodiversità”, uno scambio tra esperti sullo stato dei nostri mari, collegando i temi ambientali alle missioni storiche dell’Amerigo Vespucci. Interverranno: Marco Giovine e Mariachiara Chiantore (Università di Genova), Matilde Malerba (IREN), Paola Tepsich (Fondazione Cima) e Paola Carnevale (ARPAL). Alle 16, focus su innovazione tecnologica ed Ecorobotica, sui risultati dell’ecosistema RAISE nel monitoraggio ambientale. Parteciperanno: Marco Faimali (IAS CNR), Cosimo Palmisano (WSENSE), Leonardo Montecamozzo (MYWAI) ed Emanuele Giorgi (NeMeA Sistemi). Alle 17, la sessione dedicata a “Costruire competenze nella Blue Economy: una riflessione sui fabbisogni formativi e sul reclutamento delle risorse umane. Interverranno: la sindaca di Genova, Silvia Salis, Paolo Fasce (Istituto Nautico San Giorgio), Giovanni Costaguta (Genova For Yachting), Egidio Massone (Genova Industrie Navali).

In caso di pioggia, i panel pomeridiani si svolgeranno regolarmente presso la sede del Genova Blue District, in via del Molo 65.

Il Villaggio Vespucci è stato allestito a Calata Gadda da Difesa e Servizi spa: sarà aperto al pubblico fino al 9 maggio, ospitando, tra gli altri, lo stand del Masaf, dedicato alla Cucina Italiana inserita nel 2025 tra il Patrimonio Mondiale Unesco e quello del Comune di Genova, dedicato ai 20 anni dall’inserimento dei palazzi Rolli di Via Garibaldi nel Patrimonio Mondiale. Il Villaggio ospiterà una serie di attività ed animazioni organizzate in collaborazione con Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni (Galata Museo del Mare e MEI Museo dell’Emigrazione Italiana), Confartigianato e Cooperativa Dafne e Blue District.

Infine, il Comune di Genova seguirà la Vespucci nella sua tournée in Nord America ed in particolare a New York dove verrà organizzato un evento promozionale.

Maggiori dettagli sulla tappa del Vespucci a Genova al link: https://smart.comune.genova.it/articoli/lamerigo-vespucci-riparte-da-genova-156-giorni-tra-atlantico-e-nord-america

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