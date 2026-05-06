Cengio, bonifica ex sito ACNA

Il SIN di Cengio è stato oggetto di diversi interventi, differenziati in base alla tipologia di

contaminazione e alle soluzioni progettuali, con riferimento alle aree A1, A2, A3, A4 e all’area Merlo.

L’area A1 è stata messa in sicurezza permanente mediante una cinturazione realizzata con diaframma

plastico immorsato nella marna. Si tratta della zona destinata a contenere rifiuti e terre contaminate

provenienti dalle altre aree, successivamente chiusa con capping superficiale. La marna è stata oggetto

di specifici approfondimenti tecnici ed è stata ritenuta idonea sotto il profilo dell’impermeabilità.

Nell’area A2 è stata effettuata la bonifica del suolo fino al livello della falda, in conformità a quanto

previsto dalla normativa vigente, mentre nelle aree A3 e A4 si è proceduto con interventi di bonifica

integrale. Le sporadiche criticità rilevate nei piezometri a valle sono riconducibili all’area Merlo,

attualmente interessata da un procedimento in corso e sulla quale è attiva una misura di contenimento

preventiva, costituita da una barriera idraulica. Per tale area si è in attesa dell’intervento definitivo,

attualmente in fase sperimentale. La cinturazione complessiva del sito è stata progettata per resistere a

eventi di piena con tempo di ritorno duecentennale. La cartografia regionale non evidenzia frane in

corrispondenza dell’area A2, oggetto di potenziale riutilizzo. È stata inoltre predisposta un’ampia area

destinata alla reindustrializzazione. Il sito è sottoposto ai controlli ordinari prescritti a carico di ENI

Rewind, nonché ai controlli istituzionali da parte di ARPAL. Sono inoltre previste le ulteriori attività

approvate dagli enti competenti, tra cui la realizzazione del nuovo impianto di trattamento delle acque

di falda contaminate e la gestione della dismissione dell’impianto esistente. A tali interventi si

aggiungono le verifiche ambientali e la bonifica definitiva dell’area Merlo, recentemente sollecitate

dal Ministero e dagli enti coinvolti.

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