Cronaca Savona

Savona, rapina impropria e furto in farmacia: un arresto e una denuncia

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Nella giornata di martedì, a Savona,  la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo trentasettenne di origini albanesi, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria.
L’intervento è scaturito da una segnalazione giunta al 112 NUE da parte della titolare di un esercizio commerciale del centro cittadino, che aveva notato un soggetto mentre si impossessava di due confezioni di birra e che, una volta scoperto, reagiva con una condotta violenta nei suoi confronti, spintonandola e minacciandola, al fine di procurarsi la fuga.
La prontezza e la determinazione della titolare dell’esercizio commerciale, che ha impedito al rapinatore di dileguarsi, hanno consentito agli operatori delle Volanti, intervenuti tempestivamente, di rintracciare e fermare l’uomo nelle immediate vicinanze del negozio, al termine di un breve inseguimento.
La vittima, a causa dello stato di agitazione conseguente all’evento, è stata trasportata presso il locale Pronto Soccorso, dove è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni per un lieve stato ansioso provocatole dalla disavventura vissuta.
Gli immediati accertamenti svolti dagli operatori delle Volanti hanno consentito di ricostruire l’accaduto, identificare il responsabile e procedere al suo arresto.
L’uomo è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, all’esito della “direttissima”, tenutasi nella mattinata di mercoledì, ne ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Sempre martedì, gli operatori delle Volanti sono intervenuti presso una farmacia del centro cittadino, dove una donna di 45 anni di nazionalità algerina si era appropriata di diversi prodotti dagli scaffali, omettendone il pagamento.
Anche in questa circostanza, il tempestivo intervento del titolare, nel tentativo di fermare l’autrice del reato, ha consentito agli operatori della Polizia di Stato, prontamente intervenuti, di bloccarla e recuperare la refurtiva, consistente in prodotti di bellezza per un valore complessivo di oltre 630 euro, interamente restituita all’esercizio commerciale.
La donna è stata segnalata in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato.

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