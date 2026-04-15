La Spezia, bici contro moto: un ferito grave in codice rosso all’ospedale

Un ciclista è rimasto gravemente ferito a La Spezia nello scontro con un’auto. Sul posto sono arrivati i medici del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa. Il paziente è stato stabilizzato e portato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. Sono in corso le indagini da parte della Municipale.

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