Genova, 11 nuove auto di servizio per la Municipale

Il Comune di Genova rinnova e potenzia il parco mezzi della Polizia Locale con l’introduzione di 11 nuove autovetture di servizio, il primo lotto di una fornitura complessiva di 33 veicoli che saranno disponibili entro l’estate. Le nuove auto sono state presentate questa mattina, a margine dell’evento “Sicurezza integrata nelle città metropolitane”, organizzato dal Comune di Genova nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.

«La nostra Polizia Locale è fortemente impegnata nel presidio del territorio, non solo del Centro Storico, ma in tutti i quartieri, con attività potenziate come le operazioni a Largo raggio che prevengono e contrastano fenomeni di illegalità e tutelano la sicurezza urbana e stradale – commenta l’assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi – i nuovi veicoli sono stati selezionati per rispondere in modo efficace alle diverse esigenze operative del Corpo e quindi a tutela dei cittadini, oltre che per garantire agli agenti strumenti di lavoro che ne possano valorizzare le professionalità, tra le migliori a livello nazionale».

I veicoli comprendono nove MG 3 e due Hyundai Kona.

«I veicoli presentati oggi rappresentano la prima parte di una fornitura complessiva, articolata tra mezzi in proprietà e in locazione a lungo termine, tre anni, che consentirà nei prossimi mesi di superare le criticità dell’attuale parco automezzi», ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale, Fabio Manzo.

Le nove MG 3, dotate di motorizzazione benzina 4 cilindri 1.5 da 116 CV, rappresentano un equilibrato compromesso tra prestazioni e compattezza. Le loro caratteristiche le rendono particolarmente adatte alla mobilità urbana, consentendo agli operatori di muoversi con agilità anche nel traffico cittadino. Le vetture saranno assegnate ai distretti territoriali, in attesa dell’arrivo di ulteriori diciotto Fiat Grande Panda ibride, già previste in locazione e disponibili a partire dalla prossima estate.

Le due Hyundai Kona, equipaggiate con motore ibrido benzina/elettrico 1.6 da 141 CV, sono veicoli di dimensioni maggiori e saranno destinate al reparto Sicurezza Stradale. La fornitura sarà completata nei prossimi giorni con l’arrivo di quattro Alfa Romeo Junior ibride, modelli B-SUV di circa 4,2 metri e 145 CV di potenza.

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