Attualità Genova

Genova, 11 nuove auto di servizio per la Municipale

Posted on Author Redazione Comment(0)
Il Comune di Genova rinnova e potenzia il parco mezzi della Polizia Locale con l’introduzione di 11 nuove autovetture di servizio, il primo lotto di una fornitura complessiva di 33 veicoli che saranno disponibili entro l’estate. Le nuove auto sono state presentate questa mattina, a margine dell’evento “Sicurezza integrata nelle città metropolitane”, organizzato dal Comune di Genova nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale.
«La nostra Polizia Locale è fortemente impegnata nel presidio del territorio, non solo del Centro Storico, ma in tutti i quartieri, con attività potenziate come le operazioni a Largo raggio che prevengono e contrastano fenomeni di illegalità e tutelano la sicurezza urbana e stradale – commenta l’assessora alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale, Arianna Viscogliosi – i nuovi veicoli sono stati selezionati per rispondere in modo efficace alle diverse esigenze operative del Corpo e quindi a tutela dei cittadini, oltre che per garantire agli agenti strumenti di lavoro che ne possano valorizzare le professionalità, tra le migliori a livello nazionale».
I veicoli comprendono nove MG 3 e due Hyundai Kona.
«I veicoli presentati oggi rappresentano la prima parte di una fornitura complessiva, articolata tra mezzi in proprietà e in locazione a lungo termine, tre anni, che consentirà nei prossimi mesi di superare le criticità dell’attuale parco automezzi», ha dichiarato il Comandante della Polizia Locale, Fabio Manzo.
Le nove MG 3, dotate di motorizzazione benzina 4 cilindri 1.5 da 116 CV, rappresentano un equilibrato compromesso tra prestazioni e compattezza. Le loro caratteristiche le rendono particolarmente adatte alla mobilità urbana, consentendo agli operatori di muoversi con agilità anche nel traffico cittadino. Le vetture saranno assegnate ai distretti territoriali, in attesa dell’arrivo di ulteriori diciotto Fiat Grande Panda ibride, già previste in locazione e disponibili a partire dalla prossima estate.
Le due Hyundai Kona, equipaggiate con motore ibrido benzina/elettrico 1.6 da 141 CV, sono veicoli di dimensioni maggiori e saranno destinate al reparto Sicurezza Stradale. La fornitura sarà completata nei prossimi giorni con l’arrivo di quattro Alfa Romeo Junior ibride, modelli B-SUV di circa 4,2 metri e 145 CV di potenza.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova

Genova, cinque intossicati per un incendio divampato in un alloggio

Posted on Author Redazione

Intervento dei vigili del fuoco nel quartiere di Rivarolo nella serata di ieri dove si è sviluppato, per cause da accertare un incendio in un’abitazione dove si trovavano due anziani rimasti intossicati nel tentativo di spegnere il rogo. Il fumo fuorisucito dall’alloggio ha provato l’intossicazione di altre tre persone che nel frattempo erano intervenute per […]
Cronaca Genova

Genova, atto vandalico sotto la gradinata nord dello stadio: compare una scritta “Simone Barbaglia santo subito”

Posted on Author Redazione

Atto vandalico e di pessimo gusto nei pressi della gradinata nord dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova dove su uno stemma del Genoa è stata attaccata una striscia di carta con sopra scritto “Simone Barbaglia santo subito”. Il riferimento è all’assassinio di Claudio Spagnolo, tifoso del Genoa, avvenuto nel gennaio 1995 prima della partita Genoa-Milan […]
Economia Genova

Regione Liguria, Assessore Lombardi. Turismo: “Ottima opportunità per le strutture ricettive liguri il bando da 3 milioni”

Posted on Author Redazione

 “Il bando da 3 milioni di euro per finanziare lavori di ristrutturazione nelle strutture ricettive di piccola e media dimensione, online sul sito della Regione Liguria, è un’ottima opportunità per gli alberghi liguri ed è il punto di partenza per un turismo di qualità con hotel più moderni e più accessibili a tutti. Il turismo […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *