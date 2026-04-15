Da oggi scatta l’obbligo di penumatici estivi

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Si è svolto oggi un importante incontro tecnico istituzionale tra la Regione Liguria e la Corsica. Sul tavolo, al quale hanno partecipato rispettivamente l’assessore Marco Scajola e il collega corso Félix Acquaviva oltre ai tecnici dei due enti, i trasporti transfrontalieri e la possibilità di realizzare progettualità comuni tra i due territori in chiave europea. […]