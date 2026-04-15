Da oggi scatta l’obbligo di penumatici estivi

Da oggi scatta l’obbligo di cambio di pneumatici: da quelli invernali a quelli estivi.Il periodo può essere esteso o ridotto in zone con condizioni climatiche particolari. L’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo tornerà dal 15 novembre al 15 aprile 2027.
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