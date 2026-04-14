Savona, cadavere di un uomo ritrovato a La Rusca

Un passante, mentre si trovava nella zona di La Rusca a Savona per una passeggiata ha rinvenuto il cadavere di una persona. L’uomo ha subito dato l’allarme ai soccorsi e alle forze dell’ordine. Si tratterebbe di un uomo di mezz’età il cui corpo mostrava già alcuni segni evidenti di un’avanzato stato di decomposizione. Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di comprenderne l’identità e le cause che hanno portato al decesso.
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