Imperia, Attenzione ai falsi SMS sulla TARI

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Questa mattina il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò hanno visitato alcune aree dell’ospedale Gaslini e della centrale operativa delle emergenze presso l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino per portare gli auguri della Regione agli operatori sanitari e ai pazienti Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts