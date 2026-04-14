Attualità Imperia e provincia

Imperia, Attenzione ai falsi SMS sulla TARI

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ll Comune di Imperia segnala che alcuni cittadini hanno ricevuto SMS riguardanti presunte irregolarità nei pagamenti della TARI, con l’invito a contattare il numero 89347772 “per evitare aggravamenti”.

“L’amministrazione chiarisce che tali messaggi, segnalati anche in altri Comuni della provincia, non provengono dagli uffici comunali e sono attualmente in fase di verifica. Si invitano pertanto a non richiamare il numero indicato e a non fornire dati personali o sensibili” dichira l’Assessore Monica Gatti.

Per qualsiasi chiarimento in merito ai tributi si possono contattare direttamente gli uffici ai seguenti numeri: 0183 701 244/ 0183 701214/ 0183 701369 oppure tramite mail: tari@comune.imperia.it

 

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