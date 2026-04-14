Genova, arrestato ladro autore di 10 furti durante un concerto a Monaco di Baviera

Posted on

Quiliano. Due limitati roghi sono divampati nel tardo pomeriggio di ieri. Il primo a Cadibona all’altezza dell’ex casa cantoniera ed il secondo ai Tecci di Quiliano. Non viene esclusa l’ipotesi dolosa. In particolare nel secondo caso alcuni testimoni avrebbero visto un’auto allontanarsi dalla zona in cui stavano divampando le fiamme. In entrambi gli eventi sono […]