Cronaca Genova

Genova, arrestato ladro autore di 10 furti durante un concerto a Monaco di Baviera

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La polizia di Stato ha eseguito nei giorni scorsi un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità giudiziarie tedesche, arrestando a Genova un cittadino spagnolo di 23 anni. Il giovane è accusato di essersi reso protagonista, lo scorso maggio 2025, di dieci tentate rapine durante un concerto di un famoso rapper a Monaco di Baviera.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti tedeschi, il 23enne – insieme ad altri quattro complici italiani – avrebbe tentato di strappare con violenza collanine d’oro dal collo di diversi ragazzi presenti all’evento musicale, procurando loro lesioni a causa della brutalità del gesto.L’operazione è stata condotta dalla polizia di Stato su indicazione della magistratura tedesca.
Dopo l’arresto, l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Marassi, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle procedure di estradizione. Come previsto dalla normativa sul Mandato di Arresto Europeo, l’accertamento delle responsabilità penali spetta esclusivamente alle autorità dello Stato richiedente, in questo caso la Germania.

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