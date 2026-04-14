Albenga, truffa telefonica TARI. Il Comune: “Tali comunicazioni non provengono da noi”

Il Comune di Albenga informa che alcuni cittadini hanno segnalato la ricezione di SMS contenenti richieste di sollecito di pagamento relative alla TARI.
Nei messaggi viene indicato di contattare un numero telefonico, apparentemente simile a un numero verde (con prefisso 800), per ottenere informazioni sulla propria posizione.
Si precisa che tali comunicazioni non provengono dal Comune di Albenga e potrebbero configurarsi come un tentativo di truffa.
Si invitano pertanto tutti i cittadini a prestare la massima attenzione, a non fornire dati personali e a non contattare i numeri indicati nei messaggi sospetti.
Per qualsiasi informazione o verifica, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici comunali attraverso i canali ufficiali.