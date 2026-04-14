Albenga, truffa telefonica TARI. Il Comune: “Tali comunicazioni non provengono da noi”

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La sede di Asl2 a Vado Ligure sarà interessata da un importante intervento di efficientamento e potenziamento dei servizi, nell’ambito del progetto regionale delle Case della Comunità. La città ospiterà infatti una delle sei nuove strutture previste, concepite per offrire servizi sanitari e socio-sanitari più accessibili, integrati e performanti. Per consentire l’avvio dei lavori, si rende necessaria la chiusura […]