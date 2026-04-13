Via libera della Giunta regionale al disegno di legge per il sostegno straordinario da 1 milione di euro al teatro Carlo Felice

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Natale è ancora lontano, ma a Roccavignale è iniziato il lavoro della pro loco per organizzare il Presepe Vivente che come ogni anno si svolgerà nelle serate del 22, 23 e 24 dicembre nel borgo di frazione Strada. In settimana si è svolta la prima riunione alla quale hanno partecipato tanti volontari. Mentre si sta […]