Cultura e Spettacoli Genova

Via libera della Giunta regionale al disegno di legge per il sostegno straordinario da 1 milione di euro al teatro Carlo Felice

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Via libera della Giunta regionale della Liguria al disegno di legge per il sostegno alla Fondazione Carlo Felice, prevedendo lo stanziamento di un contributo integrativo straordinario di un milione di euro per il 2025, che si aggiunge al finanziamento ordinario.

La proposta passerà all’esame del Consiglio regionale, che dovrà autorizzare la copertura finalizzata ad assicurare maggiori risorse per le attività del Carlo Felice, tra cui – espressamente citata – la realizzazione del Festival Internazionale di Nervi.

“Diamo seguito all’impegno assunto, dimostrando che non si trattava di promesse vane, ma della scelta responsabile di garantire alla Fondazione lirico sinfonica del Carlo Felice la solidità necessaria per offrire un cartellone di primissimo livello in ogni settore – sottolinea la vicepresidente di Regione Liguria e assessore alla Cultura Simona Ferro –. Riteniamo che la continuità artistica e occupazionale del Carlo Felice debba essere sostenuta con atti concreti e risorse, più che con polemiche: l’obiettivo è costruire, non distruggere; tendere una mano, non puntare il dito. Regione Liguria, come sempre, ha fatto la propria parte”.

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