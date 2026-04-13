Stanziati 682mila euro del Fondo strategico per costruire la base elisoccorso presso l’aeroporto militare di Sarzana

Regione Liguria ha stanziato 682mila euro dal Fondo strategico per la realizzazione della base per l’attività di emergenza sanitaria di elisoccorso (Hems – Helicopter Emergency Medical Service), all’interno dell’aeroporto militare di Sarzana, nello spezzino.

Approvato il Progetto di fattibilità tecnico economica predisposto da parte di Ire, il via libera alle risorse dal Fondo strategico garantisce il finanziamento per la costruzione della base, che si aggiunge ai circa 200mila euro già stanziati per la successiva fornitura e posa dell’hangar per la manutenzione e il ricovero dell’elicottero.

“Dopo un lungo lavoro, queste risorse consentiranno l’avvio dei lavori, non appena terminate le procedure di affidamento – dichiara l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone -. È innegabile che il percorso amministrativo abbia richiesto più tempo del previsto per approfondire ogni aspetto ed effettuare tutti i delicati passaggi con il ministero della Difesa in modo da evitare interferenze con chi già opera in quell’aeroporto militare. Ma oggi stiamo percorrendo l’ultimo miglio per veder realizzata un’infrastruttura importantissima per tutto il levante ligure. A settembre si è concluso un passaggio fondamentale, ovvero il lungo iter che ha portato alla concessione da parte dell’Aeronautica Militare alla Regione Liguria per l’utilizzo a titolo gratuito della porzione di terreno sulla quale verrà realizzata la nuova base. Si tratta di un progetto concreto, che nessuno aveva mai pensato e tantomeno programmato nel passato e che questa amministrazione ha deciso di realizzare per garantire soprattutto al territorio spezzino un servizio strategico per la gestione delle emergenze sanitarie. Il mio ringraziamento è rivolto all’Aeronautica Militare – 46° Brigata Aerea per il supporto indispensabile garantito al lavoro dei nostri uffici”.

“Nei prossimi mesi avremo una base di elisoccorso che potenzierà in modo decisivo tutto il sistema dell’emergenza-urgenza nel Levante ligure, in particolare nella provincia della Spezia – aggiunge l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Disporre di un presidio Hems all’aeroporto militare di Sarzana significa migliorare le attività di soccorso soprattutto per tutte le patologie tempo dipendenti, garantendo una maggiore capillarità e tempestività degli interventi. Si tratta quindi di un investimento strategico per la salute e la sicurezza dei cittadini, frutto di un importante lavoro di squadra tra Regione, ministero della Difesa e tutte le istituzioni coinvolte”.

L’opera consiste nella realizzazione di una nuova area attrezzata destinata all’atterraggio, alla sosta e al supporto operativo degli elicotteri, completa delle reti impiantistiche, dei sottoservizi, dei sistemi di illuminazione, degli impianti antincendio e delle predisposizioni logistiche necessarie all’esercizio della piazzola.

La piazzola di atterraggio sarà collegata con le attuali piste di atterraggio e con le strutture esistenti dell’aeroporto. È inoltre prevista la realizzazione di una pavimentazione collegata alla piazzola in grado di ospitare un hangar di sosta e manutenzione nonché del collegamento diretto con l’attuale punto di rifornimento carburante. Dal punto di vista energetico, verrà installato un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, a supporto dei consumi delle utenze di servizio e dei sistemi impiantistici della base.

La piazzola di atterraggio sarà collegata con le attuali piste di atterraggio e con le strutture esistenti dell’aeroporto. È inoltre prevista la realizzazione di una pavimentazione collegata alla piazzola in grado di ospitare un hangar di sosta e manutenzione, nonché del collegamento diretto con un nuovo punto di rifornimento carburante autonomo.