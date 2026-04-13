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Stanziati 682mila euro del Fondo strategico per costruire la base elisoccorso presso l’aeroporto militare di Sarzana

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