Giovedì nuovo sciopero dei Giornalisti: presidio a Genova davanti alla Prefettura

Giovedì 16 aprile 2026 i giornalisti italiani tornano a scioperare per il rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg. La Federazione nazionale della Stampa prosegue la mobilitazione per la dignità dell’informazione che passa attraverso il rinnovo del contratto di lavoro, il recupero salariale e la difesa dei diritti.

La mobilitazione della Fnsi riguarda anche i giornalisti lavoratori autonomi e cococo ancora in attesa dell’equo compenso.

“Negli ultimi 10 anni l’inflazione ha eroso del 20% le retribuzioni dei giornalisti dipendenti mentre chi non è contrattualizzato viene pagato pochi euro a pezzo oppure a foto – si legge nella nota formata da Matteo Dell’Antico (segretario Alg) e Tommaso Fregatti (presidente Odg Liguria) -. Si tratta di una situazione insostenibile che abbiamo il sacrosanto dovere di denunciare. Gli editori non possono più sottrarsi e scappare ma devono assumersi le proprie responsabilità”. L’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria organizzano un presidio giovedì 16 aprile a Genova, alle ore 11 davanti alla Prefettura in Largo Eros Lanfranco.

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