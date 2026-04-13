Genova per Voi 2026 – Iscrizioni aperte al talent per autori di canzoni

Giunta alla tredicesima edizione, “Genova per Voi” si conferma una realtà importante e consolidata dell’industria dello spettacolo. Scoprendo e avviando alla professione alcuni fra gli autori più importanti degli ultimi dodici anni, ha contribuito in modo significativo al successo dell’industria discografica. Grazie alla tradizionale collaborazione con il Comune di Genova, “Genova per Voi” rappresenta con sempre maggior forza l’immagine di un territorio legato alla storia della grande musica italiana.

Prodotta da ATID, con la coorganizzazione del Comune di Genova, il contributo di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, di NUOVOIMAIE – Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori, il patrocinio dell’Università di Genova, e il sostegno di COOP Liguria, “Genova per Voi” offre come premio un contratto editoriale con Universal Music Publishing Ricordi.

«Genova per Voi è un progetto che rispecchia la vocazione culturale e musicale della nostra città, offrendo ai giovani autori un’opportunità concreta di crescita professionale e di incontro con i grandi protagonisti dell’industria musicale – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari – Come amministrazione sosteniamo con piacere questa iniziativa, che negli anni ha saputo valorizzare il talento e rafforzare il legame tra Genova e la grande tradizione della canzone d’autore italiana».

La Direzione Artistica è del cantautore e drammaturgo Gian Piero Alloisio, la Direzione Organizzativa è del giornalista musicale Franco Zanetti.

SANREMO 2026: IL TRIONFO DEGLI AUTORI DI GENOVA PER VOI

Il Festival di Sanremo 2026 ha consacrato ancora una volta il vivaio di “Genova per Voi”, con una presenza straordinaria: Federica Abbate (vincitrice dell’edizione 2013) e Alessandro La Cava (finalista nel 2018) sono stati i grandi protagonisti del Festival. Il duo ha co-firmato testo e musica di “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, canzone vincitrice del Festival, e di “Male necessario” di Fedez e Marco Masini, che si è aggiudicata il Premio “Sergio Bardotti” per il miglior testo e il quinto posto in classifica generale.

“I grandi risultati ottenuti da due canzoni così differenti fra loro, eppure cofirmate dalla stessa coppia autorale – dichiarano i direttori Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti – sono la dimostrazione di come la professionalità di un autore di successo non sia legata a un genere o a uno stile, ma gli consenta di essere eclettico e funzionale alle diverse personalità degli interpreti per i quali scrive. E sono per noi un forte incentivo a continuare l’attività avviata nel 2013, quando proprio Gino Paoli, purtroppo recentissimamente scomparso, e nostro ospite nel 2024, da Presidente aveva voluto che la SIAE patrocinasse la prima edizione di Genova per Voi”.

Al Festival erano presenti anche altri autori del vivaio di Genova per Voi: Antonio Caputo (finalista della settima edizione, Targa SIAE), che ha cofirmato “Il meglio di me” di Francesco Renga; e Simone Cremonini (vincitore di Genova per Voi 2018), autore di “Sono un grande” di Tiziano Ferro, ospite sul palco dell’Ariston.

LA TREDICESIMA EDIZIONE

Le iscrizioni si aprono il 13 aprile 2026 e si chiudono il 15 giugno 2026.

La scheda di iscrizione e il regolamento sono disponibili sul sito: www.genovapervoi.net

L’edizione del 2026 si articola nelle seguenti fasi:

– Selezione di una rosa di Semifinalisti

– Selezione dei Finalisti

– Laboratori per gli autori e per gli interpreti

– Terza edizione di Genova Music Day

– Finale

Gli autori semifinalisti incontreranno a Milano il team di Universal Music Publishing Ricordi diretto da Klaus Bonoldi.

Link al Press Kit:

https://drive.google.com/drive/folders/194Oh2d8IRGSDyekii83FE90pilZM1a3R?usp=share_link

Link all’after movie di Genova per Voi 2025: https://www.youtube.com/watch?v=zLyoE8BLZmo

I SUCCESSI DI GENOVA PER VOI (DAL 2013)

Fra i talenti avviati alla professione in questi anni, si sono particolarmente distinti:

FEDERICA ABBATE (vincitrice di Genova per Voi 2013) – La vittoria alla prima edizione di Genova per Voi le ha procurato un contratto editoriale in esclusiva con Universal Music Publishing. È l’autrice italiana più certificata di sempre: oltre 10 dischi d’oro, più di 110 dischi di platino e un disco di diamante (Baby K e Giusy Ferreri, “Roma-Bangkok”). Ha firmato canzoni per Fiorella Mannoia, Fedez, Noemi, Marracash, Michele Bravi, Boomdabash, Loredana Berté, Elisa, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Ana Mena, Rocco Hunt, Mr Rain e molti altri. Nel luglio 2023 è stata scelta come Equal Ambassador del mese da Spotify internazionale. A Sanremo 2026 ha co-firmato con Alessandro La Cava “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 e “Male necessario” di Fedez e Marco Masini, classificatosi al 5^ posto della kermesse e vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

ALESSANDRO LA CAVA (finalista di Genova per Voi 2018) – Tra i più richiesti songwriter della nuova scena pop italiana: finalista nel 2018 al concorso Genova per Voi, entra in contatto con Universal Music Publishing, con cui collabora stabilmente da oltre cinque anni, firmando brani per artisti come Angelina Mango, Sangiovanni, Fedez, Laura Pausini, Giorgia, Elodie, Sfera Ebbasta, Rkomi, Annalisa e Marco Mengoni e collezionando oltre 38 dischi di platino e 6 dischi d’oro. Tra i suoi successi più noti figurano “Malibù” di Sangiovanni – tra i brani più venduti e ascoltati del 2021 con oltre 157 milioni di stream – e numerose canzoni presentate al Festival di Sanremo; nel 2023 è stato inoltre scelto da Spotify come volto della campagna Radar Songwriter con un billboard a Times Square. Tra i brani più recenti da lui firmati figurano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 e “Male necessario” di Fedez e Marco Masini, classificatosi al 5^ posto della kermesse e vincitore del Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

WILLIE PEYOTE (vincitore di Genova per Voi 2014) – Una delle maggiori figure di riferimento del panorama rap italiano. Ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” al Festival di Sanremo 2021 con “Mai dire mai (la locura)”. Ospite alla Rassegna del Club Tenco 2018, ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 con “Grazie. Ma no, grazie”.

EMANUELE DABBONO (finalista di Genova pe Voi 2013) – Autore multiplatino, ha scritto hit per Tiziano Ferro come “Incanto”, “Il conforto”, “Valore assoluto”, “Lento/Veloce”, “Buona (cattiva) sorte” e “Come farebbe un uomo”, e, per Alfa, la hit “Filo rosso”. È anche cantautore e, da vari anni, Tutor di “Genova per Voi”.

SIMONE CREMONINI (vincitore di Genova per Voi 2018) – Ha scritto per Fedez, Emma, Marco Mengoni, Francesco Renga, Benji e Fede, Michele Merlo, Elodie, Marco Masini, Federica Carta e MyDrama. Ha firmato la title track dell’ultimo album di Tiziano Ferro, “Sono un grande”, cantata dall’artista al Festival di Sanremo 2026.

GIULIA MEI (vincitrice di Genova per Voi 2020/2021) – Nel 2021 vince Genova per Voi, firmando un contratto con Universal Music Publishing e aggiudicandosi la Targa SIAE per la miglior autrice donna. Nel 2024 conquista pubblico e giuria di X Factor con “Bandiera”, premiata come miglior brano dalla critica a Voci per la Libertà – Amnesty International 2024. Diventata un vero inno contro la violenza sulle donne, “Bandiera” è stata scelta come colonna sonora del film “2 cuori e 2 capanne” di Massimiliano Bruno, con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi, in cui Giulia Mei appare anche interpretando se stessa. Nel marzo 2025 ha pubblica il suo secondo album, “Io della musica non ci ho capito niente”. Nel 2025 ha vinto il Premio “Voce della Comunità” assegnato da Coop Liguria.

ANTONIO CAPUTO – Kaput (Finalista di Genova per Voi 2019) – Finalista di Genova per Voi nel 2019, si aggiudica la Targa SIAE come miglior autore. Nel 2021 firma un contratto editoriale con Sugar Music Publishing. È autore per Francesca Michielin, Michele Bravi, Baby K e a Sanremo 2026 ha co-firmato “Il meglio di me”, il brano con cui Francesco Renga è tornato in gara all’Ariston.

MICHAEL TENISCI (finalista di Genova per Voi 2015) – Autore per Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso e Il Volo, per cui ha scritto il brano in gara al Festival di Sanremo 2024.

MICHELANGELO VOOD (vincitore di Genova per Voi 2019) – Ha firmato un contratto discografico con Carosello, scritto per Luigi Strangis (vincitore di Amici 21) ed è autore per Benji e Fede.

GLORIA COLLECCHIA (finalista di Genova per Voi 2020/2021) – Ha firmato un contratto con Sugar Music Publishing nel 2023 e ha scritto per Irama e Giorgia.

MARIA LUISA DE PRISCO (finalista di Genova per Voi 2017) – Autrice de “Il peso del coraggio” per Fiorella Mannoia, presentata al Festival di Sanremo 2019.

Fra gli altri finalisti che hanno scritto per interpreti importanti o intrapreso la carriera da interpreti: Vincenza Casati, Gioele Di Tommaso, Claver Gold, Germo67, Sara Laddomada, Lysa, Martina May, Lelio Morra, Dutch Nazari, Arianna Rozzo, Alessandro Zanolini.

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