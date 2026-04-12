Noli, ragazza impegnata in un arrampicata precipita per 3 metri da una falesia e resta appesa: attimi di paura

Una ragazza impegnata con altri tre amici in un’arrampicata nei pressi di Capo Noli è precipitata per 3 metri da una falesia restando appesa a testa in giù.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. In supporto è arrivata anche un’unità della Capitaneria di Porto via mare, mentre dall’alto è intervenuto l’elisoccorso Grifo.

La ragazza è stata raggiunta grazie a complesse manovre su corda di tipo alpinistico e messa in sicurezza insieme ai compagni. Successivamente è stata recuperata dall’elicottero e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove le è stata riscontrata una probabile frattura a un braccio.

Una volta concluso il recupero della giovane, anche gli altri due ragazzi sono stati assistiti e accompagnati in sicurezza fino alle loro auto dal personale intervenuto.

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