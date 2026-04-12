Cultura e Spettacoli La Spezia e provincia

L’artista LP sarà ospite della 58ª edizione del Festival Internazionale del Jazz di La Spezia

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Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia, la rassegna dedicata al jazz più longeva d’Italia, si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della sua 58ª edizione. Il 4 agosto alle 21,30 nella splendida cornice di Piazza Europa, salirà sul palco LP, cantautrice losangelina dalla voce inconfondibile e dal carisma travolgente.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il Festival Internazionale del Jazz della Spezia è uno dei simboli più autorevoli della vita culturale della nostra città, una rassegna che da oltre mezzo secolo unisce tradizione e innovazione, aprendosi ai linguaggi musicali di tutto il mondo. Nel corso degli anni ha ospitato grandi protagonisti come Russell Crowe, i Jethro Tull, Marcus Miller, Goran Bregovic, solo per citarne alcuni tra i più grandi nomi del genere. La presenza di LP conferma la vocazione internazionale e contemporanea del Festival, capace di rinnovarsi senza perdere la propria essenza. Un appuntamento che rende La Spezia sempre più attrattiva e viva, nel segno della musica e della qualità”.

Inserire un’artista dichiaratamente rock in un contesto jazzistico non è una sfida, ma una celebrazione della musica senza confini. LP incarna perfettamente lo spirito del Festival grazie alla sua straordinaria tecnica vocale, capace di escursioni timbriche che ricordano la libertà interpretativa delle grandi dive del jazz, e alla sua abilità nel fischio artistico, utilizzato come un vero e proprio strumento solista improvvisato. La sua presenza alla Spezia segna un punto di incontro tra l’energia del pop-rock internazionale e la ricerca sonora tipica del jazz contemporaneo.

Con oltre 3 miliardi di stream globali e tour costantemente sold-out, LP è una delle voci più potenti della sua generazione. Il pubblico italiano la ama visceralmente sin dal 2017, anno in cui la hit triplo Platino “Lost On You” scalò le classifiche di 18 Paesi. Da allora, LP ha dimostrato di essere molto più di una “hit-maker”, affermandosi come una songwriter d’eccezione (autrice per star del calibro di Rihanna, Cher e Christina Aguilera) e una performer capace di passare con naturalezza dal graffio rock degli anni ’70 alla delicatezza più intima.

Sul palco di Piazza Europa, LP presenterà i brani del suo settimo lavoro in studio, Love Lines. Un album luminoso, influenzato dagli spazi della California e da suggestioni western, dove brani esplosivi come “Golden” si alternano a ballate intense come “One Like You”. Lo spettacolo sarà un dialogo diretto con il pubblico spezzino, un’esperienza fatta di energia pura, tecnica sopraffina e quella capacità di “andare fuori dagli schemi” che è, da sempre, la vera essenza del jazz.

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