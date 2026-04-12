Cultura e Spettacoli Genova In Primo Piano Musica

Genova, in 20.000 in piazza per Charlotte De Witte

Posted on Author Redazione Comment(0)
Una Piazza Matteotti gremita, un’energia elettrica e il battito della techno mondiale hanno segnato l’evento che si è svolto questa sera nel cuore della città.
A partire dalle 19 la superstar internazionale Charlotte de Witte ha preso il comando della console, regalando alla città una performance memorabile che ha saputo unire generazioni diverse in un’unica, grande festa collettiva.
Il riscontro di pubblico è stato eccezionale: 8.000 persone hanno occupato stabilmente la piazza per l’intera durata del set. Il flusso costante di visitatori e curiosi ha portato il conteggio totale delle presenze, durante la performance di Charlotte de Witte, a superare quota 20.000, confermando la capacità del capoluogo ligure di attrarre grandi eventi di respiro globale. La serata ha visto una partecipazione eterogenea: non solo i “clubbers” più accaniti e gli appassionati di musica elettronica, ma anche moltissimi giovani, famiglie e turisti affascinati da un’atmosfera fuori dall’ordinario.
“Queste sono giornate pensate specificamente per i ragazzi, ed è emozionante vedere tanti giovani arrivati anche da fuori Genova per assistere a questo spettacolo- dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis– La nostra volontà è chiara: vogliamo far vivere questa città e proporre iniziative capaci di suscitare reale interesse. Sappiamo di essere tra le città europee con l’età media più alta, ed è proprio per questo che il nostro impegno per le nuove generazioni deve essere prioritario: dobbiamo attirarle, interessarle e offrire loro spazi di protagonismo. Un ringraziamento speciale va al consigliere Garzarelli, delegato ai Grandi Eventi, che ha svolto un ottimo lavoro nel coordinare una manifestazione di questa portata e a tutta la Giunta che ci ha supportato e aiutato nel rendere questo spettacolo veramente eccezionale”.
Nata a Gand, in Belgio, Charlotte de Witte è oggi considerata la figura più influente della scena techno contemporanea. Fondatrice dell’etichetta indipendente KNTXT, la de Witte ha ridefinito i canoni del genere, ottenendo riconoscimenti prestigiosi come il titolo di “Best Techno DJ” ai DJ Awards. La sua presenza a Genova ha rappresentato un’occasione unica per vedere all’opera un vero punto di riferimento della musica elettronica globale, capace di trasformare un contesto storico e monumentale in un palcoscenico d’avanguardia.
Il dj set non è stato solo un appuntamento musicale, ma un momento di grande vitalità urbana. Piazza Matteotti, incorniciata dai suoi palazzi storici, ha risposto con entusiasmo a ogni drop della dj belga, dimostrando come la musica elettronica possa diventare un linguaggio universale in grado di animare il centro cittadino in totale sicurezza e spirito di condivisione.
Dopo l’esibizione di Charlotte de Witte, la serata prosegue con un dj-set fino alla chiusura prevista alle 23.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cultura e Spettacoli La Spezia e provincia

Vernazza, il borgo più cercato negli USA: lo svela uno studio Telepass

Posted on Author Redazione

Telepass, azienda leader nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata, presenta i risultati dello studio “Borghi italiani online (edizione 2024)”, il paper che esplora le tendenze di ricerca sul web per comprendere l’interesse crescente verso le piccole perle del nostro patrimonio culturale e naturale. Vernazza domina la classifica dei borghi più cercati negli USA durante il 2023, […]
Cultura e Spettacoli Savona

Savona, «Uno scenario sostenibile per completare il riuso e riutilizzo della fortezza sul Priamàr», mostra visitabile fino al 6 febbraio

Posted on Author Redazione

La presentazione della mostra, intitolata «Uno scenario sostenibile per completare il riuso e riutilizzo della fortezza sul Priamàr», curata da Pasquale Gabbaria Mistrangelo, avverrà sul Priamàr di Savona, sala congressi del palazzo della Sibilla, sabato 22 gennaio 2022, ore 10.00. La mostra sarà aperta – sempre nel Priamàr, palazzo del Commissario – dal 22 gennaio al 6 febbraio, dalle 15.30 alle 18.00. I disegni esposti – tavole […]
Albenga Cultura e Spettacoli Loano

Loano, tutto pronto per il Carnevale più grande della Liguria: appuntamento domenica 18 febbraio

Posted on Author Redazione

E’ tutto pronto, a Loano, per la prima delle due sfilate di carri allegorici che caratterizzano il CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del comune. L’attesissima sfilata si terrà domenica 18 febbraio sul lungomare. I carri, realizzati dagli artigiani del carnevale e ispirati […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *