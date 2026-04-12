Calcio, lo Spezia naufraga: ormai è quasi finita, la C è a un passo

Resa quasi definitiva dello Spezia davanti al proprio pubblico. Contro il Mantova la squadra di D’Angelo perde nettamente 0-2. Inutile il cambio di panchina con il tecnico abruzzese tornato dopo diversi mesi dall’esonero con il compito di tentare di salvare il salvabile: quasi certamente non riuscirà nella missione ma le colpe in questi casi vanno cercate sempre a monte, in una società che ha sbagliato qualsiasi mossa a partire dal mercato. Crisi irreversibile con i bianchi che non riescono a combinare nulla di buono: fragili, senza carattere, impauriti e con poca organizzazione di gioco. Insomma, manca tutto. Il Mantova fa il suo senza incantare ma con tanta concretezza e chiude la partita con un goal per tempo: apre le marcature Bragantini al 32′, raddoppia Buso al 72′. Ospiti che avrebbero anche il pallone dello 0-3 ma sarebbe stato troppo. Al termine i fischi dei tifosi spezzini hanno accompagnato l’uscita dei giocatori dal campo.
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