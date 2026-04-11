Servizio Civile ANPAS Liguria: proroga fino al 16 aprile

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha disposto la proroga nazionale dei termini per la presentazione delle domande al Servizio Civile Universale: ci sarà tempo fino alle ore 14.00 del 16 aprile.

Una possibilità in più anche per i giovani liguri tra i 18 e i 28 anni interessati a partecipare ai progetti delle pubbliche assistenze ANPAS Liguria, che nelle ultime settimane stanno registrando un interesse crescente.

Formazione, impegno civile e acquisizione di competenze utili anche nel mondo del lavoro: il programma “We reSCUe – Volontari per il soccorso e il trasporto sanitario in Liguria” coinvolge le pubbliche assistenze su tutto il territorio regionale, da La Spezia a Imperia, e prevede un impegno di 12 mesi, 25 ore settimanali e un rimborso mensile di circa 520 euro.

“La proroga rappresenta un’opportunità importante per tanti ragazzi che magari stavano ancora valutando questa scelta – commenta Giorgio Rossi, responsabile dell’area Servizio Civile Anpas Liguria –. Questa esperienza è spesso il primo passo per mettersi in gioco concretamente e vivere un’esperienza utile anche per il proprio futuro lavorativo.”

A sostenere il bando anche una campagna di comunicazione sui social network che, attraverso immagini e testimonianze dei volontari, ha contribuito – grazie ad oltre 390 mila visualizzazioni complessive – ad avvicinare molti giovani al mondo delle pubbliche assistenze e al valore dell’impegno civico.

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