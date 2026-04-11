Savona, il Comune ha stanziato 71.000 euro per l’attività dei Consiglieri comunali

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Genova. Fiera dei rimpianti e di ciò che sarebbe potuto essere e non è stato. Il “derby” inedito biancoblu finisce 2-2 e a festeggiare è il Ligorna che dopo essere passato in vantaggio a fine primo tempo, subisce la rabbiosa reazione savonese che produce in un amen il goal del pareggio ed una ripresa maiuscola […]