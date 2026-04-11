Ritorna il FantaGiro d’Italia

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Dopo il grande successo delle prime due edizioni, che hanno registrato oltre 120.000 giocatori iscritti, torna anche quest’anno il FantaGiro d’Italia, il fantasy game ufficiale del Giro d’Italia ideato e prodotto dalla collaborazione tra RCS Sport e il team del FantaSanremo.
E’ nuovamente possibile scaricare la nuova app mobile FantaGiro d’Italia oppure registrarsi sul sito www.fantagiroditalia.it, in modo da poter vivere tutta la passione per il Giro d’Italia a 360 gradi: non solo seguendo le imprese dei corridori lungo le strade della penisola, ma anche immergendosi negli aspetti più divertenti, curiosi e leggeri che animeranno le tre settimane della Corsa Rosa, giunta alla sua 109ª edizione.
Il lancio del format si è tenuto ieri pomeriggio con un opening party esclusivo presso il Collini Rooms, WorldHotels Crafted, parte del Gruppo BWH Hotels, in via Mecenate a Milano, durante il quale sono stati dati i primi consigli sul come costruire la propria squadra. Una serata “Family & Friends”, tra gli ospiti della serata: social community del mondo ciclistico, influencer ed ex corridori professionisti. Ciascun ospite diventerà un “Brand Ambassador” chiamato a generare contenuti, prendere parte ai nostri “Social Corner” e diffondere il verbo del “FantaGiro”.
Anche per il 2026 i fantallenatori potranno creare fino a un massimo di 5 squadre, selezionando 8 corridori tra quelli al via del Giro d’Italia e nominando uno di loro capitano, ruolo strategico in quanto i punti ottenuti in base ai risultati di tappa verranno raddoppiati. Il tutto senza superare il budget massimo di 100 Wolfie, la “moneta” ufficiale del gioco ispirata alla mascotte del Giro d’Italia.
Una volta completate le squadre, che verranno automaticamente iscritte al Trofeo Giro d’Italia, i partecipanti potranno anche sfidarsi nelle leghe, il format più coinvolgente del gioco, condividendo la propria passione con amici, familiari, colleghi o community più ampie. Ogni utente potrà creare fino a 5 leghe e partecipare a un massimo di 25, iscrivendo liberamente le proprie squadre.
Tra le principali novità dell’edizione 2026 spicca l’introduzione di tre diverse classifiche: la Classifica Sportiva, la Classifica Fanta e la Classifica Generale. La Classifica Sportiva sarà basata esclusivamente sulle prestazioni reali dei corridori (risultati di tappa, classifiche ufficiali e bonus legati alla competizione). Per la prima volta verrà premiata la bravura dei fantallenatori: i risultati ottenuti nella Classifica Sportiva offriranno infatti a tutti coloro che, dall’8 aprile al 30 maggio, si iscriveranno al FantaGiro d’Italia componendo la propria squadra di 8 corridori e scegliendo un capitano, la possibilità di vincere le Maglie delle classifiche generali del Giro d’Italia 2026 firmate dai rispettivi vincitori e le Maglie speciali dedicate alle tappe più rappresentative della Corsa Rosa.
La Classifica Fanta sarà invece determinata dai “bonus” e dai “malus” presenti nel regolamento del gioco all’insegna della curiosità e del divertimento, che gli atleti collezioneranno nel corso delle tre settimane del Giro, non solo durante le 21 tappe in programma ma anche nei momenti del podio firme o di quello delle premiazioni. La Classifica Generale, infine, sarà una sommatoria delle due precedenti e terrà conto di tutti i bonus e malus previsti nel regolamento.
Grande novità anche il FantaScore, un gioco parallelo che permetterà agli utenti di mettere alla prova le proprie capacità di previsione tappa dopo tappa. Attraverso l’app o il sito, i partecipanti potranno rispondere a domande pronostico legate agli eventi di gara (come il vincitore di tappa, la Maglia Rosa o il premio fuga), con quesiti che varieranno in base alla tipologia di frazione. Coloro i quali giocheranno a FantaScore guadagneranno invece per ogni quiz a cui parteciperanno (indipendentemente dalla correttezza o meno delle risposte) la possibilità di vincere delle t-shirt celebrative del Giro d’Italia 2026 by All4cycling.
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Ma per quanto riguarda i premi le sorprese non finiscono qui. Tutti i partecipanti al FantaGiro d’Italia 2026 che fino al 30 maggio avranno completato la registrazione all’app o al sito e creato almeno una squadra nominando un capitano, secondo le modalità previste dal presente regolamento, parteciperanno automaticamente all’estrazione che mette in palio come primo premio una splendida bicicletta da corsa De Rosa 838 edizione speciale FantaGiro.
Confermate anche le sessioni di mercato durante i giorni di riposo del Giro, che consentiranno ai fantallenatori di modificare fino a 4 corridori per squadra, rispettando sempre il budget disponibile e il numero totale di atleti. Le finestre di trasferimento si apriranno tra la 9ª e la 10ª tappa e tra la 15ª e la 16ª, con una novità importante: le FantaQuotazioni saranno dinamiche e varieranno in base alle prestazioni e alla condizione dei corridori nel corso della gara.
Infine, a supporto dei fantallenatori, debuttano i FantaCoach, personaggi noti nel mondo dello sport e dell’intrattenimento, che metteranno a disposizione squadre preimpostate pronte all’uso, pensate per guidare anche gli utenti meno esperti. Per l’edizione 2026 del FantaGiro d’Italia i FantaCoach saranno Turbopaolo, creator digitale, comico e stand-up comedian nonché esperto di ciclismo; Justine Mattera, nota showgirl statunitense, conduttrice, attrice e cantante, nonché grande appassionata di ciclismo e sportiva a 360 gradi, Giacomo Nizzolo, ex ciclista professionista che nel suo palmares può vantare un titolo di campione europeo, due campionati italiani e due Maglie Ciclamino al Giro d’Italia e Davide Camicioli, uno dei volti della Formula 1 di Sky Sport e sportivo a tutto tondo con una grande passione in particolare per il triathlon.
Non perdere l’occasione di vivere il Giro d’Italia da protagonista: a partire dall’8 aprile scarica l’app o registrati subito su www.fantagiroditalia.it, crea la tua squadra e sfida i tuoi amici!