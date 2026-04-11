Ritorna il FantaGiro d’Italia

Ma per quanto riguarda i premi le sorprese non finiscono qui. Tutti i partecipanti al FantaGiro d’Italia 2026 che fino al 30 maggio avranno completato la registrazione all’app o al sito e creato almeno una squadra nominando un capitano, secondo le modalità previste dal presente regolamento, parteciperanno automaticamente all’estrazione che mette in palio come primo premio una splendida bicicletta da corsa De Rosa 838 edizione speciale FantaGiro.

Confermate anche le sessioni di mercato durante i giorni di riposo del Giro, che consentiranno ai fantallenatori di modificare fino a 4 corridori per squadra, rispettando sempre il budget disponibile e il numero totale di atleti. Le finestre di trasferimento si apriranno tra la 9ª e la 10ª tappa e tra la 15ª e la 16ª, con una novità importante: le FantaQuotazioni saranno dinamiche e varieranno in base alle prestazioni e alla condizione dei corridori nel corso della gara.

Infine, a supporto dei fantallenatori, debuttano i FantaCoach, personaggi noti nel mondo dello sport e dell’intrattenimento, che metteranno a disposizione squadre preimpostate pronte all’uso, pensate per guidare anche gli utenti meno esperti. Per l’edizione 2026 del FantaGiro d’Italia i FantaCoach saranno Turbopaolo, creator digitale, comico e stand-up comedian nonché esperto di ciclismo; Justine Mattera, nota showgirl statunitense, conduttrice, attrice e cantante, nonché grande appassionata di ciclismo e sportiva a 360 gradi, Giacomo Nizzolo, ex ciclista professionista che nel suo palmares può vantare un titolo di campione europeo, due campionati italiani e due Maglie Ciclamino al Giro d’Italia e Davide Camicioli, uno dei volti della Formula 1 di Sky Sport e sportivo a tutto tondo con una grande passione in particolare per il triathlon.

Non perdere l’occasione di vivere il Giro d’Italia da protagonista: a partire dall’8 aprile scarica l’app o registrati subito su www.fantagiroditalia.it, crea la tua squadra e sfida i tuoi amici!