Attualità Genova

Regione Liguria, ulteriori fondi da investire in ricerca e innovazione

Posted on Author Redazione Comment(0)

“Regione Liguria stanzia ulteriori 20 milioni di euro nella ricerca e innovazione”. Lo annunciano il presidente Marco Bucci e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana. Tali risorse aggiuntive ai bandi della Programmazione Fesr 2021-2027, a valere sulle azioni 1.1.1, garantiranno a tutti i richiedenti, ritenuti ammissibili dal soggetto attuatore Filse, le economie necessarie per portare avanti le proposte progettuali presentate.

“Parliamo di due misure sperimentali che hanno riscosso un particolare successo di partecipazione. Da un lato la misura dedicata alla space economy che, a fronte di quest’ultimo impegno regionale, andrà incontro ai progetti presentati da 30 imprese nell’ambito di un settore a forte crescita, che può generare innovazione ad alto valore aggiunto e importanti ricadute economico-occupazionali sul territorio. Dall’altro – aggiungono Bucci e Piana – abbiamo potenziato la dotazione del bando ‘Salute e scienze della Vita’, uno strumento con cui accompagneremo più di 40 interventi nell’ambito della medicina rigenerativa, della robotica per l’assistenza, delle tecnologie omiche, dei big data e dei sistemi digitali sanitari”.

L’integrazione porta a 30 milioni la dotazione complessiva attribuita da Regione Liguria per le due misure. “Una risposta importante di questa Giunta, non solo per garantire il pieno utilizzo delle risorse e il conseguimento dei target previsti dal programma comunitario del Fesr, ma soprattutto per accompagnare lo sviluppo di un ecosistema regionale dell’innovazione – composto da imprese, centri di ricerca e università – che guarda con interesse a queste e altre sfide del futuro” concludono

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, guerriglia nel carcere: 4 agenti della Penitenziaria feriti

Posted on Author Redazione

E’ stata un’autentica guerriglia quella scoppiata oggi nel carcere di Genova dove circa 200 detenuti della seconda sezione hanno dato vita a una violenta rivolta, urlando  sbattendo pentole contro le inferriate. Il bilancio è di quattro agenti della Polizia penitenziaria rimasti feriti nel tentativo di contenere la furia dei rivoltosi, mentre le celle sono state […]
Albenga Attualità Pietra Ligure Savona

ASL 2 “Savonese”, interventi di restyling per gli ospedali di Pietra, Albenga e Savona

Posted on Author Redazione

L’ASL 2 ha affidato una serie di lavori una serie di interventi edilizi dedicati agli ospedali Santa Corona di Pietra Ligure, Santa Maria di Misericordia di Albenga e San Paolo di Savona. Ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga: Lavori vari di adeguamento Servizio Dialisi, PPI, ambulatori, Servizio Radiologia e Reparto MIOS (opere edili, impiantistici […]
Attualità Genova Politica

Genova, il Comune vince contenzioso con il Ministero dell’Interno ed Economia: in arrivo 9,5 milioni di euro

Posted on Author Redazione

 L’Avvocatura del Comune di Genova ha vinto un contenzioso, avviato già a dicembre 2014 per le annualità a partire dal 2002, con il Ministero degli Interni e il Ministero di Economia e Finanze. La pronuncia del Tribunale riguarda per il periodo 2019-2022 il riconoscimento di un contributo statale per il mancato introito comunale, a titolo […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *