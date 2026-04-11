Raccolta Differenziata, altri fondi per la Provincia di Savona

La Provincia di Savona disporrà, per l’anno in corso, di ulteriori 237.140,78 euro da destinare a progetti finalizzati a incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Questa somma, erogata dalla Regione Liguria, si aggiunge al fondo già assegnato alla Provincia, pari a 525.460,66 euro, per il quale sono in corso le istruttorie relative alle domande di contributo, presentate principalmente dai due gestori del servizio rifiuti operanti sul territorio provinciale.

Gli interventi riguarderanno prevalentemente il potenziamento dei Centri di Raccolta a servizio di diversi comuni, con l’obiettivo di facilitare in modo efficace ed efficiente il conferimento di materiali ingombranti, rifiuti verdi ed elettrodomestici. I progetti mirano ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata, già elevata nella Provincia di Savona. Infatti, relativamente al bacino provinciale affidato a Sat S.p.A., a fine 2023 la percentuale media di raccolta differenziata ha superato il 68% (dati aggiornati al 31 dicembre 2024).

Si registrano risultati molto incoraggianti in diversi comuni, che evidenziano incrementi significativi: Borgio Verezzi ha registrato un aumento del 4,24%, raggiungendo il 60,03%, prima dell’introduzione del nuovo sistema di raccolta 2025, destinato a migliorare ulteriormente i risultati. Garlenda ha superato il 4% di incremento (+4,08%). Albenga ha consolidato la propria performance, passando dal 75,04% al 78,00% (+2,96%).

Incrementi consistenti si sono registrati anche a Massimino (+3,15%), Urbe (+2,76%), Arnasco (+2,55%) e Plodio (+6,52%, principalmente grazie al compostaggio domestico). Numerosi altri comuni hanno visto crescere la propria raccolta differenziata, tra cui: Ortovero (+2,32%), Carcare (+1,76%), Borghetto Santo Spirito (+1,74%), Roccavignale (+1,67%), Nasino (+1,6%), Tovo San Giacomo (+1,53%), Cisano sul Neva (+1,26%), Ceriale (+1,1%), Erli (+1,05%) e Pietra Ligure (+0,89%).

“Considerando che in molti comuni l’intervento di Sat S.p.A. è iniziato solo a fine 2023, con le difficoltà connesse all’adattamento a nuove modalità operative e di rilevamento dati, i risultati raggiunti nel primo anno di gestione rappresentano un segnale positivo e promettente per il futuro”, commenta il presidente Pierangelo Olivieri.

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