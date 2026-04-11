Calcio, partita a pronostico chiuso per l’Entella che attende il Venezia capolista ad un passo dalla A

Sulla carta è una partita a pronostico chiuso con un risultato già scritto. Troppo evidente la disparità di valori tecnici tra Entella e Venezia. Le due squadre sono in corso per obiettivi opposti: la salvezza, inseguita dalla squadra ligure e la Serie A per i veneti. I biancocelesti, tuttavia, al Sannazzari, hanno dato prova di essere temibili come descrivono le tante vittoria ottenute anche contro avversari più quotati come ad esempio il Monza per cui il risultati è tutt’altro che scontato. Sia la salvezza per la squadra di Chiappella che la A per quella si Stroppa sono obiettivi ancora da raggiungere. I numeri, ovviamente, parlando a favore dei lagunari che hanno il miglior attacco della B e una tra le migliori difese, quasi impenetrabile, ma l’Entella è determinato a non sfigurare.

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