Calcio, l’Entella ferma il Venezia: punto d’oro

L’Entella ottiene un punto di grande prestigio contro la capolista Venezia sfiorando anche la vittoria clamorosa. La squadra di Chiappella si è confermata avversario ostico tra le mura di casa anche contro la capolista inarrestabile che ormai vede la Serie A ad un passo. Nel primo tempo gli ospiti si portano avanti con Haps al 12′ e raddoppiano poco dopo con Adorante ma il VAR cancella. Insomma, partita a senso unico con il Venezia padrone della partita. Nella ripresa, complice l’espulsione di Shintien l’Entella prende campo e coraggio e trova il pareggio con Guiu e per poco sfiora la rete del 2-1 con Cuppone che si divora una rete praticamete già fatta. Finisce in pareggio ed è un risultato positivo che muove la classifica.

Informazioni sull'autore del post