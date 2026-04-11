Calcio, l’Entella ferma il Venezia: punto d’oro

L’Entella ottiene un punto di grande prestigio contro la capolista Venezia sfiorando anche la vittoria clamorosa. La squadra di Chiappella si è confermata avversario ostico tra le mura di casa anche contro la capolista inarrestabile che ormai vede la Serie A ad un passo. Nel primo tempo gli ospiti si portano avanti con Haps al 12′ e raddoppiano poco dopo con Adorante ma il VAR cancella. Insomma, partita a senso unico con il Venezia padrone della partita. Nella ripresa, complice l’espulsione di Shintien l’Entella prende campo e coraggio e trova il pareggio con Guiu e per poco sfiora la rete del 2-1 con Cuppone che si divora una rete praticamete già fatta. Finisce in pareggio ed è un risultato positivo che muove la classifica.
Articoli correlati
Raduno in fuoristrada ed esibizione di 4 x 4 ad Andora
Andora. Raduno in fuoristrada ed esibizione di 4 x 4 escursioni nell’entroterra, domani, domenica 21 gennaio, con il 1° Raduno nazionale in fuoristrada “FINO ALL’ULTIMA SPIAGGIA”, che si svolgerà, fra le 8.00 e le 18.30, sul litorale di levante, sulla spiaggia fra il molo del Porto e il Belvedere Chiara Luce Badano. La manifestazione è […]
Mercoledì di coppa: impegnate Savona e Finale
Savona. E’ una settimana intensa per Savona e Finale. Agli impegni di campionato si sovrappone la Coppa Italia che mercoledì disputerà il terzo turno (secondo per Savona e Finale). Le avversarie delle savonesi ancora in corsa nella competizione sono di alto profilo: U.Sanremo per i biancoblu e Sestri Levante per la squadra di Buttu. Il […]
Calcio, Campionati senza tregua anche a Natale: in campo SERIE A e SERIE B
SERIE A, LE PARTITE DELLA 17° GIORNATA Parma-Fiorentina, 27/12 ore 12:30 Lecce-Como, 27/12, ore 15:00 Torino-Cagliari, 27/12, ore 15:00 Udinese-Lazio, 27/12, ore 18:00 Pisa-Juventus, 27/12, ore 20:45 Milan-Verona, 28/12, ore 12:30 Cremonese-Napoli, 28/12, ore 15:00 Bologna-Sassuolo, 28/12, ore 18:00 Atalanta-Inter, 28/12, ore 20:45 Roma-Genoa, 29/12, ore 20:45 SERIE B, LE PARTITE DELLA 18° GIORNATA VENERDÌ […]