Calcio, La Sampdoria a Pescara per lo scatto salvezza decisivo

Due vittorie consecutive non hanno risolto i problemi di classifica della Sampdoria ma facilitano il raggiungimento della salvezza. I 37 punti dei blucerchiati non garantiscono, al momento, nulla. La quota salvezza si è alzata e servono ancora risultati e punti per mettere in sicurezza la classifica. I successi contro Avellino e Empoli hanno dato risposte complessivamente positive ma è essenziale non fermarsi già a partire dalla prossima determinante trasferta di Pescara che potrebbe dare, in caso di nuova vittoria, una spinta forse decisiva verso l’obiettivo alla squadra di Lombardo. Il Pescara dopo l’arrivo di Lorenzo Insigne e del nuovo tecnico è tra le squadre più in forma del campionato come descrive lo score degli ultimi due mesi. Nelle ultime 6 gare è arrivata soltanto una sconfitta ad Empoli, sono 11 i punti conquistati sufficienti a rilanciare clamorosamente le ambizioni di salvezza dei biancocelesti che, pur se al terz’ultimo posto, vedono vicina la zona salvezza. Un avversario, dunque, molto temibile e sostenuto dall’entusiasmo dei risultati. La difesa, con 59 reti incassate è quella più bucata della Serie B ma l’attacco è da squadra da playoff con 46 reti realizzate.

PESCARA (4-3-2-1): Saio; Altare, Capellini, Bettella, Letizia; Valzania, Brugman, Caligara; Olzer, Insigne; Di Nardo. All. Gorgone

SAMPDORIA (4-3-2-1): Martinelli; Di Pardo, Abildgaard, Viti, Giordano; Conti, Esposito, Pierini; Begic, Pierini; Coda. All. Lombardo

I PRECEDENTI

Vittorie Pescara: 3 (ultima nel dicembre 2011, 1-0)

Pareggi: : 4

Vittorie Samp. : 3 (ultima nel settembre 2012, 2-3)

Informazioni sull'autore del post