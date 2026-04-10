Sestri Levante, Matthew Modine, Silvio Soldini, Giovanni Veronesi, Luca Argentero i primi grandi ospiti del Riff 2026

La stella di Hollywood Matthew Modine, i registi italiani Giovanni Veronesi e Silvio Soldini, quest’ultimo in corsa ai prossimi David di Donatello con ben tredici nomination per il suo ultimi film Le assaggiatrici, protagonisti di altrettante masterclass. E, ancora, i volti di due serie Sky di successo: Luca Argentero per Avvocato Ligas e il cast di Gomorra – le Origini: a un mese dal via, il Riviera International Film Festival 2026, a Sestri Levante dal 5 al 10 maggio prossimi, svela i primi grandi protagonisti della decima edizione.

Attore tra i più apprezzati e versatili del panorama italiano, sia sul grande che sul piccolo schermo, Luca Argentero sarà mercoledì 6 maggio alle 11 al Duferco Lounge, la grande tensostruttura di piazza Matteotti che ospita gli incontri gratuiti aperti a tutti i fan, per raccontare insieme a Nils Hartmann, Executive Vice President di Sky Studios Italia, aneddoti e curiosità sul proprio percorso artistico e l’esperienza di Avvocato Ligas, il primo legal drama prodotto in Italia dalla piattaforma. Altro successo Sky di questa stagione è senz’altro Gomorra – le Origini, che vedrà gli interpreti Luca Lubrano, Francesco Pellegrino, Antonio Incalza e Flavio Furno raccontarsi dal palco del Duferco Lounge domenica 10 maggio alle 14:30, ancora con Nils Hartmann.

Se proprio le grandi fiction, nelle ultime edizioni, hanno trovato consacrazione al Riff, il Festival continua ad avere nel proprio dna la passione per il cinema indipendente e la valorizzazione dei suoi talenti: a loro sono dedicati il contest principale rivolto, come noto, ai migliori registi under 35 in arrivo da tutto il mondo, e i tanti, preziosi momenti di networking con produttori, distributori e media di settore. Ma soprattutto, la possibilità di assistere a masterclass imperdibili con le grandi firme dell’industria cinematografica.

E le prime lezioni d’autore annunciate della prossima edizione del Riff – ospitate come sempre all’ex convento dell’Annunziata, in riva alla Baia del Silenzio – avranno appunto per protagonisti tre nomi di livello assoluto: tra gli attori più talentuosi della sua generazione, vincitore della Coppa Volpi a Venezia e diretto da alcuni dei più importanti registi del panorama internazionale come Stanley Kubrick (Full Metal Jacket), Robert Altman (Streamers, America Oggi), Oliver Stone (Ogni Maledetta Domenica) e Christopher Nolan (Il Cavaliere Oscuro il Ritorno, Oppenheimer) Matthew Modine terrà la sua masterclass “Senza copione, in tempo reale” venerdì 8 maggio alle 18:30.

Dalle sceneggiature, tra gli altri, per Francesco Nuti e Leonardo Pieraccioni, ai successi ottenuti dietro alla macchina da (Viola bacia tutti, Il mio West, Che ne sarà di noi, la trilogia di Manuale d’amore, Italians, Genitori & figli e Moschettieri del Re, per citarne alcuni), Giovanni Veronesi sarà all’Annunziata sabato 9 maggio alle 11 per la masterclass “Dirigere la commedia: precisione, tempismo e caos” che lo vedrà soffermarsi sull'”architettura della risata” e il momento in cui la tecnica incontra l’istinto.

Infine domenica 10 maggio alle 11, per la lection “La mano invisibile: guidare le emozioni del pubblico”, sarà in cattedra Silvio Soldini, che dietro alla macchina da presa ha realizzato Pani e tulipani, Brucio nel vento, Agata e la tempesta, Giorni e nuvole, Cosa voglio di più, Il colore nascosto delle cose e il cui ultimo film Le assaggiatrici, come detto, ha ricevuto ben tredici nominations ai prossimi David di Donatello.

informazioni e tutte le novità sul programma del Riff 2026 saranno via via svelate sul sito ufficiale Ulteriorie tutte le novità sulprogramma del Riff 2026 saranno via via svelate sulsito ufficiale www.rivierafilm.org

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