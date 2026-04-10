Attualità Genova

Genova, concerto della Dj De Witte: l’ordinanza con i divieti

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La sindaca Silvia Salis, su proposta delle assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi e al Commercio Tiziana Beghin, ha firmato un’ordinanza per salvaguardare la sicurezza del pubblico durante il concerto della dj Charlotte De Witte, che si terrà sabato 11 aprile dalle 19.30 alle 23.30 in piazza Matteotti.
In particolare, l’ordinanza, prevede che dalle 16.30 alle 23.30 del giorno della manifestazione, con limitazione all’area del perimetro tra piazza Matteotti e via cardinale Pietro Boetto:
Sono vietati:
a) la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico;
b) la somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e/o all’esterno dei relativi plateatici;
c) la detenzione ed il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici o, comunque, la detenzione di tali contenitori. È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo;
d) la detenzione di dispositivi contenenti spray urticante.

e) la detenzione di qualsiasi strumento con lama o da punta acuta atti ad offendere.

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