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Castelvecchio di Rocca Barbena: inaugurata la nuova Piazza della Torre

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L’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola, insieme al sindaco Marino Milani, ha inaugurato oggi la rinnovata piazza della Torre a Castelvecchio di Rocca Barbena, realizzata grazie a un intervento di riqualificazione da 200mila euro, interamente finanziato da Regione Liguria. Si tratta di una vera e propria ricucitura paesaggistica, con il rifacimento dei sottoservizi in via Colombera, la posa di una nuova pavimentazione con spazio eventi dedicato alle manifestazioni, il ripristino del ciottolato tradizionale in via Aratro e l’installazione di un sistema di illuminazione che valorizza il Castello dei Clavesana.

Contestualmente, nella frazione di Vecersio, è stato avviato il nuovo lotto dei lavori di riqualificazione dei vicoli storici limitrofi alla nuova piazza e area verde di via Maggiore, e dei lavatoi, per un investimento complessivo di 250mila euro, di cui 237mila finanziati da Regione Liguria. Questa zona era già stata oggetto di un primo finanziamento regionale da 150mila euro. Complessivamente, dunque, tra opere concluse e nuovi cantieri, gli interventi di rigenerazione urbana a Castelvecchio di Rocca Barbena ammontano a 600mila euro.

“Restituire ai cittadini luoghi sicuri e attrattivi significa investire direttamente sulla qualità della vita – dichiara l’assessore regionale alla Rigenerazione Urbana Marco Scajola -. Gli interventi realizzati e quelli appena avviati a Castelvecchio di Rocca Barbena uniscono recupero storico, rigenerazione paesaggistica e innovazione infrastrutturale, dimostrando quanto la rigenerazione urbana possa incidere concretamente sullo sviluppo dei territori. Regione Liguria continuerà a sostenere con determinazione progetti che rafforzano la fruibilità dei centri storici, migliorano i servizi per i cittadini e valorizzano le bellezze dei nostri borghi. A Castelvecchio di Rocca Barbena, considerando i tre interventi conclusi e in fase di avvio, l’investimento complessivo supera i 600mila euro. Nella sola provincia di Savona, dal 2021 a oggi, abbiamo finanziato 50 interventi per 14 milioni di euro, confermando un impegno concreto e continuativo a favore dei territori”.

“Come sindaco non posso che esprimere grande soddisfazione e felicità per quanto realizzato e per il miglioramento concreto della vivibilità del nostro Comune – aggiunge il sindaco Marino Milani -. Con piazza della Torre, la nuova piazza in via Maggiore e ora la riqualificazione dei vicoli storici e dei lavatoi, Castelvecchio di Rocca Barbena rafforza la tutela del proprio patrimonio e migliora la qualità degli spazi pubblici. Ringrazio Regione Liguria e l’assessore Marco Scajola per la vicinanza concreta dimostrata al nostro territorio, contribuendo in modo determinante alla crescita e alla valorizzazione del borgo”.

Dopo l’inaugurazione a Castelvecchio di Rocca Barbena, l’assessore Scajola ha svolto un incontro istituzionale presso il Comune di Ortovero con il sindaco Osvaldo Geddo e la sua amministrazione.

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