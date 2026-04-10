Altare, riapre l’ufficio postale dopo i lavori di restauro

L’ufficio postale di Altare ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, portando così a 54 le sedi postali ultimate, sulle 56 coinvolte, in provincia di Savona.

Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione in Località La Vera 7, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

L’ufficio postale è stato completamente rinnovato e dotato di nuovi arredi e colori, gli ambienti sono stati migliorati con soluzioni a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico; è stato inoltre realizzato uno sportello ribassato per richiedere in comodità i servizi della Pubblica Amministrazione oltre ai tradizionali prodotti e servizi. Disponibili in sede i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come ad esempio il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

L’ufficio postale di Altare è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dalle 8:20 alle 13:45 dal lunedì al venerdì ed il sabato fino alle 12:45.

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.

Gli interventi Polis già conclusi nel savonese sono ad oggi all’ 80% del piano di realizzazione.