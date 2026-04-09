Attualità Genova In Primo Piano

Genova, presentato il Raduno Nazionale degli Alpini previsto dall’8 al 10 maggio

Posted on Author Redazione Comment(0)
La Liguria si prepara ad accogliere qualcosa di straordinario: Genova, dall’8 al 10 maggio, ospiterà la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, con oltre 400 mila persone attese e circa 90 mila Penne Nere che sfileranno tra via XX Settembre e piazza della Vittoria.
Uno degli appuntamenti più attesi e partecipati a livello nazionale. Tre giorni di celebrazioni, sfilate e momenti condivisi nel segno della tradizione, dei valori e dello spirito alpino. Un’occasione importante anche per la Liguria, che si conferma protagonista nell’accoglienza di grandi eventi, con positive ricadute per il territorio e la sua promozione.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Agenda Cultura e Spettacoli Genova

Domenica “Superbe, storie di donne di Genova”, un itinerario in 5 tappe nei caruggi dedicato all’8 marzo

Posted on Author Redazione

Un itinerario in cinque tappe all’interno del centro storico per raccontare cinque storie di donne genovesi del passato, tra realtà e leggenda. È “Superbe, storie di donne di Genova” l’iniziativa itinerante che si terrà domenica 13 marzo, con partenza alle 15.30 dal duomo di San Lorenzo, realizzata da Genova Dreams in collaborazione con l’assessorato al […]
Cronaca Genova

Genova, detenuto di 26 anni muore in carcere

Posted on Author Redazione

E’ morto la scorsa notte nel carcere genovese di Marasso un 26ebbe di origine rumena, in cella da agosto per furto aggravato. Era in attesa della condanna definitiva. Secondo la ricostruzione del fatto, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Immediati i soccorsi da parte della Penitenziaria ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. […]
Attualità Loano

Il Comune di Loano aderisce al progetto “La Lavanda della Riviera dei Fiori”

Posted on Author Redazione

Il Comune di Loano ha deciso di aderire al progetto “La Lavanda della Riviera dei Fiori”, iniziativa lanciata nel 2014 che si propone di valorizzare quei territori della Riviera Ligure che, per storia e tradizione, sono legati al settore della coltivazione della lavanda. “Anticamente – spiega il sindaco di Loano Luigi Pignocca – la coltivazione […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *