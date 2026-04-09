Genova, presentato il Raduno Nazionale degli Alpini previsto dall’8 al 10 maggio

La Liguria si prepara ad accogliere qualcosa di straordinario: Genova, dall’8 al 10 maggio, ospiterà la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, con oltre 400 mila persone attese e circa 90 mila Penne Nere che sfileranno tra via XX Settembre e piazza della Vittoria.

Uno degli appuntamenti più attesi e partecipati a livello nazionale. Tre giorni di celebrazioni, sfilate e momenti condivisi nel segno della tradizione, dei valori e dello spirito alpino. Un’occasione importante anche per la Liguria, che si conferma protagonista nell’accoglienza di grandi eventi, con positive ricadute per il territorio e la sua promozione.