A Laigueglia la visita guidata “Paesaggi rivelati e viaggi nel tempo”

Ricercatori e volontari del Gruppo FAI Giovani di Albenga – Alassio
guideranno i partecipanti in un’esperienza partecipativa e immersiva nel
borgo marinaro
Venerdì 10 aprile alle 17.30 si terrà l’evento gratuito “Paesaggi
Rivelati: Viaggi nel Tempo” passeggiata culturale con visita guidata al
centro storico ed alla Chiesa di San Matteo organizzata in sinergia tra
Comune di Laigueglia, AIIG, l’Università di Genova (DISPI) e le
delegazioni FAI Liguria in occasione dell’evento mondiale della Notte
della Geografia 2026. Gli appuntamenti in Liguria saranno 4, a
Laigueglia, Varazze, Genova Nervi e La Spezia. Il ritrovo è previsto
alle 17.30 davanti al Bastione, simbolo di Laigueglia, ed alle 17.45,
dopo una breve introduzione, prenderà il via la passeggiata guidata che
si snoderà per le vie del borgo e che avrà la sua conclusione attorno
alle 19 con la visita della chiesa di San Matteo, capolavoro del barocco
ligure. Per le prenotazioni è possibile mandare una email all’indirizzo
Ricercatori e volontari del Gruppo FAI Giovani di Albenga – Alassio
guideranno i partecipanti in un’esperienza partecipativa e immersiva,
confrontando le vedute del passato con la realtà odierna, utilizzando
fonti iconografiche e scritte dal XVIII al XX secolo per scoprire
mutamenti e continuità del paesaggio attraverso vedute, cartoline e
fotografie storiche, per riflettere sulle dinamiche di mutamento e
resilienza dei nostri paesaggi. Le guide racconteranno Laigueglia
attraverso un percorso narrativo che illustrerà le vicende storiche del
borgo. Durante la passeggiata saranno inoltre mostrati e letti materiali
d’archivio (illustrazioni e testimonianze di viaggiatori stranieri
dell’Ottocento alcuni in parte visionabili al seguente link
https://envlandscapes.prin.unige.it/WebGIS). La raccolta, lo studio e la
pubblicazione online di questo materiale sono stati curati
dall’Università degli Studi di Genova, a garanzia del valore scientifico
e culturale dell’iniziativa.
Così commenta l’evento Alessandro Chirivì, Capogruppo di Maggioranza del
Comune di Laigueglia e delegato alla cultura, alla valorizzazione delle
tradizioni locali ed al calendario delle manifestazioni: “E’ un onore ed
un privilegio ospitare a Laigueglia l’unica tappa del ponente, tra
Savona e Ventimiglia, della Notte internazionale della Geografia
(GeoNight), un evento globale che si tiene nel mese di aprile promosso
da EUGEO e IGU che diffonde la cultura geografica attraverso eventi
gratuiti come seminari, laboratori e visite, finalizzato ad avvicinare
il grande pubblico alla geografia, rendendo la ricerca accessibile e
mostrando l’utilità del pensiero geografico” – continua Chirivì – “il
consolidato rapporto di collaborazione avviato con il FAI ci ha già
consentito la realizzazione di grandi e partecipati eventi culturali,
come le Giornate di Primavera del FAI che il 23 e il 24 marzo 2024 hanno
riempito Laigueglia di centinaia di visitatori attenti ed interessati a
conoscerne la storia, le peculiarità e le bellezze paesaggistiche ed
artistiche, manifestazione che spero di poter presto riproporre, e
rappresenta un modello vincente di organizzazione di eventi di livello,
interessanti e partecipati, per turisti e visitatori del borgo,
soprattutto in periodi di bassa stagione”.