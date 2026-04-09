A Laigueglia la visita guidata “Paesaggi rivelati e viaggi nel tempo”

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Non un pesto classico, ma probabilmente più antico. Inserito in tutte quelle lavorazioni di salse e condimenti fatte al mortaio che prevedevano l’utilizzo di ingredienti locali e dove a fare da protagonisti non potevano mancare l’olio extra vergine e l’aglio utilizzato spesso come conservante ante litteram. L’erba di san Pietro (critimum maritimum), è infatti una […]