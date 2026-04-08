Cogoleto, rimosse 11.000 tonnellate di rifiuti pericolosi dal sito Stoppani

Sono state rimosse 11 mila tonnellate di rifiuti pericolosi dall’ex stabilimento Stoppani di Cogoleto. L’operazione, realizzata grazie alla convenzione tra il commissario straordinario Cecilia Brescianini e Sogesid S.p.A., è un passo concreto nel risanamento ambientale del sito e fa parte del più ampio programma di messa in sicurezza e bonifica previsto dall’accordo di programma tra ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Regione Liguria e commissario straordinario.

Sono state smaltite circa 9.500 tonnellate di rifiuti pericolosi derivanti dalla demolizione dell’area Nord effettuata nel 2016 e sono stati svuotati, decontaminati e demoliti, tre serbatoi con smaltimento di circa 1.500 tonnellate di rifiuti pericolosi provenienti dallo svuotamento dei medesimi serbatoi. Le analisi hanno evidenziato la presenza di cromo esavalente e amianto crisotilo, rendendo necessario il ricorso a procedure dedicate, trattamenti intermedi e filiere autorizzate presso impianti specializzati. Con l’intervento concluso oggi sono state smaltite oltre 34 mila tonnellate di rifiuti pericolosi e 16 mila tonnellate di rifiuti non pericolosi.

L’intervento, per un valore di 12,4 milioni, guidato da Sogesid e realizzato dalle società Riccoboni e Furia, segna un ulteriore traguardo nel risanamento ambientale dell’ex stabilimento Stoppani consentendo l’avvio della fase successiva di decontaminazione e demolizione delle strutture. “Si riparte concretamente e la conclusione di questo intervento – commenta Brescianini – consente l’avvio delle fasi successive a tempi brevissimi”. Si pongono “le basi – sottolinea il presidente Marco Bucci – per la prosecuzione degli interventi in un sito così complesso come quello di Cogoleto-Stoppani”. “La conclusione dell’intervento – commenta l’assessore Paolo Ripamonti – consente di procedere nelle attività del piano degli interventi finalizzato alla concreta conclusione delle attività di messa in sicurezza”.

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