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Cogoleto, rimosse 11.000 tonnellate di rifiuti pericolosi dal sito Stoppani

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Sono state rimosse 11 mila tonnellate di rifiuti pericolosi dall’ex stabilimento Stoppani di Cogoleto. L’operazione, realizzata grazie alla convenzione tra il commissario straordinario Cecilia Brescianini e Sogesid S.p.A., è un passo concreto nel risanamento ambientale del sito e fa parte del più ampio programma di messa in sicurezza e bonifica previsto dall’accordo di programma tra ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Regione Liguria e commissario straordinario.

Sono state smaltite circa 9.500 tonnellate di rifiuti pericolosi derivanti dalla demolizione dell’area Nord effettuata nel 2016 e sono stati svuotati, decontaminati e demoliti, tre serbatoi con smaltimento di circa 1.500 tonnellate di rifiuti pericolosi provenienti dallo svuotamento dei medesimi serbatoi. Le analisi hanno evidenziato la presenza di cromo esavalente e amianto crisotilo, rendendo necessario il ricorso a procedure dedicate, trattamenti intermedi e filiere autorizzate presso impianti specializzati. Con l’intervento concluso oggi sono state smaltite oltre 34 mila tonnellate di rifiuti pericolosi e 16 mila tonnellate di rifiuti non pericolosi.

L’intervento, per un valore di 12,4 milioni, guidato da Sogesid e realizzato dalle società Riccoboni e Furia, segna un ulteriore traguardo nel risanamento ambientale dell’ex stabilimento Stoppani consentendo l’avvio della fase successiva di decontaminazione e demolizione delle strutture. “Si riparte concretamente e la conclusione di questo intervento – commenta Brescianini – consente l’avvio delle fasi successive a tempi brevissimi”. Si pongono “le basi – sottolinea il presidente Marco Bucci – per la prosecuzione degli interventi in un sito così complesso come quello di Cogoleto-Stoppani”. “La conclusione dell’intervento – commenta l’assessore Paolo Ripamonti – consente di procedere nelle attività del piano degli interventi finalizzato alla concreta conclusione delle attività di messa in sicurezza”.

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