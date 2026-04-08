A San Bartolomeo al Mare nasce il nuovo “Club del Libro”: la condivisione letteraria protagonista il lunedì pomeriggio, in Biblioteca.

La lettura come momento di incontro, confronto e scoperta. Con questo spirito la Biblioteca Civica “Alfea Possavino Delucis”, con il patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare, annuncia l’avvio di un nuovo ciclo di appuntamenti dedicati agli amanti dei libri, organizzato dal Centro Sociale Incontro. Gli incontri si terranno ogni lunedì, dal 13 aprile al 25 maggio 2026, dalle ore 15.30 alle 17.30, nei locali della biblioteca. Nato da un’idea di Alessandra Gamalero, Bruna Peroni e Anna Maria Cortenova, il Club del Libro si propone come uno spazio aperto e informale. A differenza dei gruppi di lettura tradizionali basati su un unico titolo assegnato, qui i partecipanti sono invitati a portare e raccontare i volumi che hanno amato di più, trasformando la trama o lo stile di un’opera del cuore nel punto di partenza per esplorare insieme nuovi generi e autori. “L’idea è semplice e stimolante: condividere la passione per la lettura per generare nuove curiosità e arricchire il bagaglio culturale di ogni partecipante attraverso il dialogo”. Questo nuovo progetto va ad arricchire il già fitto calendario di attività della Biblioteca Civica, polo culturale della città, con appuntamenti fissi durante tutta la settimana: Mercoledì: Corsi di disegno e pittura, a cura della Maestra Monica Aicardi. I giovedì dedicati alla rassegna letteraria “Il Tea con l’Autore”, giunta alla quindicesima edizione. Venerdì: Corsi di alfabetizzazione informatica e approccio alle nuove tecnologie, a cura di Angelo Usai. Gli incontri si svolgeranno al primo piano del Centro Incontro, in Giardini 1° Maggio, 7. La partecipazione è aperta a tutti i lettori, dai più accaniti ai semplici curiosi. La Biblioteca Civica “Alfea Possavino Delucis” è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 18:30. Telefono 0183 404449. Un ringraziamento all’assessore alla Cultura e alla sempre disponibile bibliotecaria, Cinzia Dotti.

Informazioni sull'autore del post