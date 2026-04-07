Genova, lotta allo spaccio: 4 operazioni della Polizia, sequestri e denunce

E’ di due arresti e tre denunce il bilancio di quattro interventi della Polizia di Stato nei giorni scorsi in diversi quartieri della città. L’operazione ha portato al sequestro di droga e 6.700 euro in contanti.

Nel primo caso gli agenti hanno arrestato un uomo di 47 anni dopo la segnalazione di alcuni residenti di via della Fenice tramite l’app Youpol. Gli investigatori hanno trovato un chilo e 300 grammi di hashish, 340 grammi di coca e 6.700 euro in contanti. In via Traversa Ronchi Ponente la polizia ha denunciato un uomo di 40 anni che nel furgone aveva 70 grammi di ketamina e sei grammi di anfetamina. In piazza Montano, gli agenti hanno denunciato un giovane di 19 anni trovato con un tirapugni e 22 grammi di hashish.

E’ stato denunciato un ragazzo che stava danneggiando il portone di un condominio con una spranga nel centro storico. Il ventiduenne ha spiegato agli agenti di averlo fatto perché preoccupato per la ex fidanzata che era in un appartamento con tre persone. Quando i poliziotti sono entrati non hanno trovato la donna ma tre persone, una delle quali ha provato a nascondere la droga lanciandola dalla finestra. Per strada gli agenti hanno trovato cinque panetti di hashish, per un totale di 270 grammi, 110 grammi di marijuana, e una dose di cocaina. Il giovane è stato arrestato.

Informazioni sull'autore del post