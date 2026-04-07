Genova, Festival del Balletto di Nervi: la Regione Liguria conferma il sostegno alla manifestazione

Il Festival Internazionale di Nervi torna al centro del dibattito in Consiglio regionale. Il consigliere di Vince Liguria e Presidente del Municipio Levante Federico Bogliolo ha presentato un’interrogazione per conoscere quali azioni Regione Liguria intenda intraprendere al fine di garantire la piena continuità annuale della manifestazione, alla luce delle difficoltà organizzative ed economiche emerse nelle ultime settimane. “La vicepresidente di Regione Liguria Simona Ferro ha garantito il sostegno economico da parte della Regione per l’edizione 2026. I Balletti di Nervi rappresentano un’eccellenza culturale ligure di rilevanza internazionale, con una storia che parte dal 1957 e oltre 50 edizioni – dichiara Bogliolo -. Da 2019, anno in cui l’amministrazione Bucci ha riportato il Festival a Nervi, si sono alternati artisti di grande spessore: da Polunin a Bolle, da Battiato a De Gregori, dall’Opera de Paris al Tokyo Ballet. Il Festival è inoltre un grande simbolo per tutte le realtà della danza genovese e Ligure, che in questi giorni ci hanno chiesto a gran voce di non rinunciare all’edizione 2026. Non possiamo pensare che la fatica di riportare il Festival a Nervi e la grande visibilità di questi anni si esaurisca in poche semplici parole: non ci sono soldi. A questo riguardo, prendo atto con soddisfazione della conferma del sostegno regionale – prosegue Bogliolo –. Ora però è fondamentale che il Comune di Genova arrivi rapidamente a una proposta strutturata considerando che tutti gli altri enti coinvolti stanno facendo la loro parte. Perdere la continuità annuale -conclude Bogliolo- per la scarsa capacità delle Giunta Comunale sarebbe un passo indietro che non possiamo permetterci.”

Informazioni sull'autore del post