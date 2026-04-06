Calcio, la Samp va: batte l’Empoli e si avvicina alla salvezza

Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria che, dopo aver battuto l’Avellino nel turno per pasquale, concede il bis contro l’Empoli in uno spareggio salvezza che premia la squadra di Attilio Lombardo che scavalca in classifica proprio i toscani portandosi a 37 punti. Primo tempo piuttosto deludente con l’Empoli subito pericoloso in avvio con un clamoroso autopalo di Esposito che ha rischiato di complicare subito i piani. I blucerchiati progressivamente entrano in partita arrivando a giocare una buona frazione pur senza creare grosse opportunità. Nella ripresa è la squadra di casa a partire con il piede giusto: prima un diagonale di Pierini finisce di un palmo fuori, al 58′ la rete del vantaggio che arriva al termine di un’azione fortunosa e confusa con il tiro vincente scoccato dall’interno dell’area piccola. L’Empoli pur premendo maggiormente e giocando in prevalenza nella metà campo non tira mai in porta consentendo a MArtinelli una serata di relativa tranquillità. I 3 punti sono oro colato per la Samp che neutralizza così’ le vittorie di Bari e Pescara e si mantiene fuori dalla zona retrocessione.

SAMPDORIA-EMPOLI 1-0

MARCATORI 58′ Pierini.

SAMPDORIA (4-1-4-1)

Martinelli; Di Pardo (38′ st Palma), Abildgaard, Viti, Giordano; Esposito; Begic (38′ st Cicconi), Conti, Barak (21′ st Cherubini), Pierini (47′ st Depaoli); Coda (37′ st Soleri). A disp. Ghidotti, Coucke, Ferri, Riccio, Ricci, Ferrari, Casalino. All. Lombardo.

EMPOLI (4-3-1-2)

Fulignati; Candela (41′ st Fila), Guarino, Lovato, Moruzzi; Yepes, Ghion (30′ st Haas), Magnino (30′ st Bianchi); Saporiti (15′ st Ceesay); Shpendi, Nasti (15′ st Popov). A disp. Perisan, Curto, Obaretin, Ilie, Ebuhei, Ignacchiti, Indragoli. All. Caserta.

ARBITRO

Pezzuto di Lecce.

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