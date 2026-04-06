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Calcio, la Juventus passeggia: il Genoa le prende e fallisce pure un rigore

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La Juventus vince facilmente 2-0 contro un Genoa in partita soltanto negli ultimi 15′ di partita. Il passivo poteva essere più rotondo per la squadra di Spalletti che già dopo 17′ era avanti di due reti: al 4′ Bremer di testa e al 17′ Mc Kennie per il raddoppio. Tante occasioni, gioco a tutto campo contro un Genoa frastornato e mai pericoloso. Nella ripresa il copione non cambia, la squadra di De Rossi ci prova soltanto nel finale quando conquista un calcio di rigore per fallo commesso su Martin e fallito dallo stesso Martin che si fa respingere da Di Gregorio il tiro e poi successivamente anche la ribattuta. La squadra di Spalletti gioca e si diverte, colpisce pure un legno che potrebbe valere il 3-0. La Juventus resta saldamente al 3° posto davanti al Como mentre per il Genoa è la seconda sconfitta consecutiva. La classifica resta abbastanza sicura con i 6 punti di vantaggio sulla zona rossa ma servono ancora punti per chiudere la pratica salvezza.

Juventus-Genoa 2-0

Reti: 3′ Bremer (J); 17′ McKennie

Juventus (4-2-3-1): Perin (46′ Di Gregorio); Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (83′ Holm); Locatelli, Thuram; Conceicao (83′ Miretti), McKennie, David (66′ Milik); Yildiz (90′ Boga)

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Messias (50′ Baldanzi), Frendrup (83′ Ekhator), Malinovskyi (66′ Masini), Martin; Vitinha, Colombo (66′ Ekuban)

Arbitro Massa, assistenti Lo Cicero e Trinchieri, quarto uomo Marchetti. Var Paterna, Avar Meraviglia

Ammoniti: Locatelli, McKennie, Frendrup, Bremer, Thuram

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