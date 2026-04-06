Genova Genova e provincia In Primo Piano La Spezia e provincia Sport

Calcio, i numeri del turno pasquale

Posted on Author Redazione Comment(0)

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 31° GIORNATA

Sassuolo-Cagliari 2-1

Verona-Fiorentina 0-1

Lazio-Parma 1-1

Cremonese-Bologna 1-2

Pisa-Torino 0-1

Inter-Roma 5-2

Udinese-Como 0-0

Lecce-Atalanta 0-3

Juventus-Genoa 2-0

Napoli-Milan ore 20.45

CLASSIFICA Inter 73; Milan 63; Napoli 62; Como 58; Juventus 57; Roma 54; Atalanta 53; Bologna 45: LAzio 44; Sassuolo 42; Udinese 40; Torino 36; Parma 35; Genoa 33; Fiorentina 32; Cagliari 30; Cremonese, Lecce 27; Pisa, Verona 18

SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 33° GIORNATA

Frosinone- Padova 2-0

Palermo-Avellino 2-0

Cesena-Sud Tirol 1-1

Bari-Modena 3-1

Catanzaro-Monza 1-1

Mantova-Entella 1-0

Reggiana-PEscara 1-3

Venezia-Juve Stabia 3-1

Sampdoria-Empoli 1-0

Carrarese-Spezia 1-0

CLASSIFICA  Venezia 71; Frosinone 68; Monza 66; Palermo 64; Catanzaro 53; Modena 50; Juve Stabia 45; Cesena 44; Carrarese 42; Avellino, Sud Tirol 39; Mantova, Sampdoria 37; Empoli 36; Padova, Entella, Bari 34; Pescara 32; Spezia, Reggiana 30

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
In Primo Piano La Spezia e provincia Sport

Calcio, lo Spezia abbatte il Torino e festeggia la salvezza

Posted on Author Redazione

Lo Spezia è salvo. Le Aquile disputeranno la stagione 2021-2022 in Serie A. Il capolavoro firmato Vincenzo Italiano fa il paio con la clamorosa promozione dello scorso anno e conferma l’ottimo momento del calcio ligure che conferma tre squadre nella massima serie anche per la prossima stagione. I bianchi hanno asfaltato un Torino allo sbando […]
Finale Ligure Sport

Eccellenza, Pietro Buttu è il nuovo allenatore dell'Imperia

Posted on Author Redazione

Imperia. Pietro Buttu, ex allenatore del Finale è il nuovo tecnico dell’Imperia, squadra di Eccellenza. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa ma era attesa ormai da diversi giorni. Buttu, arriva in nerazzurro dopo oltre 10 anni di militanza come allenatore del Finale che ha contribuito a portare dalla Promozione in Serie D. Infine, Denis Muca, […]
Attualità In Primo Piano Politica Savona

Savona, presidio dei lavoratori di ATA davanti alla Prefettura. I sindacati: “Servono risposte”

Posted on Author Gianluca Firpo

E’ scattato oggi il primo giorno di sciopero di ATA con un presidio davanti alla Prefettura di Savona che si ripeterà domani in Piazza Sisto IV dove già lo scorso 22 giugno i lavoratori della partecipata del Comune di Savona avevano manifestato contro l’incertezza sul futuro dell’azienda che attende un nuovo piano industriale, il riassorbimento […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *