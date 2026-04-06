Calcio, i numeri del turno pasquale

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Imperia. Pietro Buttu, ex allenatore del Finale è il nuovo tecnico dell’Imperia, squadra di Eccellenza. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa ma era attesa ormai da diversi giorni. Buttu, arriva in nerazzurro dopo oltre 10 anni di militanza come allenatore del Finale che ha contribuito a portare dalla Promozione in Serie D. Infine, Denis Muca, […]