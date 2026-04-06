Calcio, i numeri del turno pasquale

SERIE A, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 31° GIORNATA
Sassuolo-Cagliari 2-1
Verona-Fiorentina 0-1
Lazio-Parma 1-1
Cremonese-Bologna 1-2
Pisa-Torino 0-1
Inter-Roma 5-2
Udinese-Como 0-0
Lecce-Atalanta 0-3
Juventus-Genoa 2-0
Napoli-Milan ore 20.45
CLASSIFICA Inter 73; Milan 63; Napoli 62; Como 58; Juventus 57; Roma 54; Atalanta 53; Bologna 45: LAzio 44; Sassuolo 42; Udinese 40; Torino 36; Parma 35; Genoa 33; Fiorentina 32; Cagliari 30; Cremonese, Lecce 27; Pisa, Verona 18
SERIE B, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 33° GIORNATA
Frosinone- Padova 2-0
Palermo-Avellino 2-0
Cesena-Sud Tirol 1-1
Bari-Modena 3-1
Catanzaro-Monza 1-1
Mantova-Entella 1-0
Reggiana-PEscara 1-3
Venezia-Juve Stabia 3-1
Sampdoria-Empoli 1-0
Carrarese-Spezia 1-0
CLASSIFICA Venezia 71; Frosinone 68; Monza 66; Palermo 64; Catanzaro 53; Modena 50; Juve Stabia 45; Cesena 44; Carrarese 42; Avellino, Sud Tirol 39; Mantova, Sampdoria 37; Empoli 36; Padova, Entella, Bari 34; Pescara 32; Spezia, Reggiana 30