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Calcio, Entella allo sbando: perde a Mantova e vede vicina la C

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Si aggrava la crisi dell’Entella che perde una partita che non doveva perdere. A Mantova, scontro più che diretto per la salvezza, la squadra di Chiappella perde 1-0 nel finale al termine di una partita giocata molto male, senza intensità e soprattutto senza la personalità necessaria in occasioni come queste. Nel primo tempo, complessivamente spezzettato, l’unica vera grande occasione è per il Mantova che sbaglia tre goal in uno grazie alle prodezze dell’esordiente Del Frate, portiere chiavarese che oggi ha sostituito Colombi. Nella ripresa, Parodi salva sulla line dopo tiro a colpo sicuro di Bragantini. Nel finale Marras con un calcio di punizione da 30 metri batte il portiere ligure e regala ai suoi una vittoria fondamentale. Entella verso la C con all’orizzonte la proibitiva partita contro il Venezia.

 

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