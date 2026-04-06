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Calcio, Carrarese-Spezia: derby apuano ad alta tensione

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Si annuncia un derby di fuoco tra Carrarese e Spezia, un match che potrebbe valere la salvezza. La storica rivalità tra le due tifoserie e le due città che distano soltanto 20 km, ha portato alla decisione di divieto di vendita di biglietti per i tifosi liguri. Sul campo la Carrarese cerca i punti necessari per consolidare definitivamente la classifica; per le Aquile, affidate prima della sosta a Luca D’Angelo tornato alla guida della squadra dopo l’esonero di novembre, la gara è vitale per continuare a sperare nella salvezza diretta. La squadra di Antonio Calabro dopo un lungo periodo di crisi è tornata a correre guadagnando posizioni di classifica. Con 3 risultati utili consecutivi di cui 2 vittorie la squadra gialloazzurra ha raggiunto la 9° posizione di classifica con qualche piccola chance di play off. Lo Spezia, dopo l’entusiasmante vittoria contro il Monza si è bloccato ottenendo solo 1 punto nelle ultime 3 gare. Tra i padroni di casa rientra Schiavi dopo un lungo periodo di stop. Squalificato Illanes. Nello Spezia sono assenti:  Beruatto  Zurkowski, Sarr e Cassata; torna dalla squalifica Bandinelli oltre a Di Serio, Skijellerup e Mateju.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Oliana, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Parlanti, Rouhi; Rubino, Abiuso. All. Calabro

SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Mateju, Hristov, Bonfanti; Sernicola, Bandinelli, Romano, Comotto, Aurelio; Di Serio, Artistico. All. D’Angelo

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