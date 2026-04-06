Arenzano, seconda classifica al contest “Il Borgo dei Borghi” di Raitre

Arenzano sfiora la clamorosa vittoria al contest “Il Borgo dei Borghi” della trasmissione Kilimangiaro, sul Raitre. La località rivierasca, che rappresentava la Liguria, si è classificata al secondo posto alle spalle di Cingoli, borgo marchigiano in provincia di Macerata.
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