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Arenzano, seconda classifica al contest “Il Borgo dei Borghi” di Raitre

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Arenzano sfiora la clamorosa vittoria al contest “Il Borgo dei Borghi” della trasmissione Kilimangiaro, sul Raitre. La località rivierasca, che rappresentava la Liguria, si è classificata al secondo posto alle spalle di Cingoli, borgo marchigiano in provincia di Macerata.

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