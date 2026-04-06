Arenzano, seconda classifica al contest “Il Borgo dei Borghi” di Raitre

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Savona. Anche quest’anno, in occasione dell’8 marzo, tutti i musei e luoghi della cultura statali apriranno le loro porte gratuitamente alle donne. Una giornata di festa che il ministero dei Beni e delle Attività culturali edel Turismo celebra, insieme alle aperture gratuite, con unapposita campagna di comunicazione social e una galleria di donne eccezionali, la cui fama ha attraversato […]