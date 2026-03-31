Genova, lite tra ragazzi in un centro di accoglienza: 15 enne ferito

Due giovani ospiti del centro di origini sud africane, un 15enne e un 18enne, sono rimasti coinvolti in una lite che è rapidamente degenerata in un’aggressione fisica per cause da accertare in un centro di accoglienza genovese.

Il 18enne avrebbe picchiato con violenza il 15enne, colpendolo ripetutamente con pugni, calci e una ginocchiata allo sterno. Il minore più giovane ha riportato un trauma cranico, diverse lesioni sulle mani e un forte colpo al petto. Le sue condizioni hanno destato preoccupazione, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Martino di Genova. Il 15enne è stato visitato in codice rosso per il trauma cranico, mentre il 18enne è stato accompagnato per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per capire cosa abbia scatenato la violenta lite.



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