Cronaca Genova

Genova, lite tra ragazzi in un centro di accoglienza: 15 enne ferito

Posted on Author Redazione Comment(0)

Due giovani ospiti del centro di origini sud africane, un 15enne e un 18enne, sono rimasti coinvolti in una lite che è rapidamente degenerata in un’aggressione fisica per cause da accertare in un centro di accoglienza genovese.
Il 18enne avrebbe picchiato con violenza il 15enne, colpendolo ripetutamente con pugni, calci e una ginocchiata allo sterno. Il minore più giovane ha riportato un trauma cranico, diverse lesioni sulle mani e un forte colpo al petto. Le sue condizioni hanno destato preoccupazione, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Martino di Genova. Il 15enne è stato visitato in codice rosso per il trauma cranico, mentre il 18enne è stato accompagnato per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per capire cosa abbia scatenato la violenta lite.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova Sport

Giro d’Italia: oggi la partenza da Genova. Come cambia la viabilità

Posted on Author Redazione

Mercoledì 8 maggio ci sarà la partenza del Giro d’Italia per la 5°tappa Genova-Lucca di 178 km. Ecco come cambia la viabilità: CENTRO CITTA’ Divieto di transito dalle ore 10:00 del giorno 08/05/2024 e comunque fino a cessate esigenze nelle seguenti strade: • Via XX Settembre • Piazza De Ferrari • Via Dante • Piazza Dante […]
Cronaca In Primo Piano Varazze

Varazze, mancato sequestro del novembre 2020: dieci arresti

Posted on Author Gianluca Firpo

Sono dieci le misure cautelari detentive a cui la Polizia ha dato attuazione con le squadre mobili delle Questure di Genova e Savona emesse dal Giudice delle indagini preliminari del tribunale di Genova su richiesta del Pubblico Ministero presso la DDA. Sono stati individuati i mandanti del mancato sequestro a scopo di estorsione ai danni […]
Albenga Cronaca

Albenga, molti i disagi causati dall’allerta rossa

Posted on Author Redazione

Albenga. Molti i disagi nel Comune di Albenga causati dall’allerta rossa. Via del Cristo è stata chiusa per allagamenti, alcuni rallentamenti nelle vicinanze del ponte romano in Viale Pontelungo per la formazione di alcuni avvallamenti laterali ed infine Via Deportati Albenganesi non è transitabile verso la foce del Centa. Per fortuna gli interventi effettuati a […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *