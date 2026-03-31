Attualità Genova

Genova, a Pasqua sospensione dei parcheggi a pagamento “Blu Area” e “Isola Azzurra”

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 In vista delle festività pasquali, sabato 4 aprile i parcheggi a pagamento nelle zone “Blu Area” e Isola Azzurra” saranno temporaneamente sospesi.
Dunque, per tutto il fine settimana sarà possibile posteggiare gratuitamente negli stalli  destinati di solito alla sosta a pagamento.
« Si tratta di una misura straordinaria con la quale l’Amministrazione, in vista di un fine settimana che si preannuncia impegnativo dal punto di vista della viabilità per le festività pasquali, vuole andare incontro alle richieste del tessuto commerciale di un maggior numero di posti auto per residenti, visitatori e turisti, anche alla luce dell’aumento dei flussi di traffico nel centro cittadino legati alla recente apertura del Waterfront Mall », spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Genova, Emilio Robotti, che annuncia «l’impegno dell’Amministrazione per trovare nuove soluzioni con cui migliorare la viabilità alla Foce, aspetto totalmente ignorato e tralasciato nell’ambito della progettazione del Waterfront e di cui si sono viste le ricadute devastanti sulla mobilità e disagi dei genovesi, nello scorso fine settimana».

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