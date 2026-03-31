Genova, a Pasqua sospensione dei parcheggi a pagamento “Blu Area” e “Isola Azzurra”

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Ha cercato di fuggire ad un controllo per strada a Sampierdarena, lo scorso 5 luglio, nascondendo in tasca 89 ovuli di sostanza stupefacente, crack ed eroina, e 1.740 euro in contanti e per questo è stato fermato e arrestato dagli agenti del Nucleo antidegrado-Reparto Sicurezza urbana, della Polizia locale. In casa l’uomo è stato trovato […]