Ventimiglia, immigrazione clandestina: 7 arresti

E’ di 7 arresti effettuati al confine di Stato di Ventimiglia il bilancio dell’operazione della polizia di frontiera contro l’immigrazione clandestina. Il bilancio è completato da 9 stranieri irregolari riammessi in Francia ed emessi 13 provvedimenti di espulsione. Rimpatriato un migrante munito di passaporto.
Tra gli arrestati figurano uno straniero espulso, fermato all’ingresso del territorio nazionale, un pregiudicato accusato di evasione, fermato in stazione mentre cercava di lasciare l’Italia e un migrante destinatario di una misura restrittiva per reati in materia di stupefacenti.