Ventimiglia, immigrazione clandestina: 7 arresti

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Savona. Ha rubato capi di abbigliamento per complessivi 300 euro all’interno di due negozi del centro “Sampier” e “Panna Shopping Mol”. Per assicurarsi la fuga nel secondo esercizio commerciale ha anche dato un calcio ad un commesso che una volta visitato al San Paolo ne avrà per cinque giorni. A bloccare un ventinovenne egiziano protagonista […]