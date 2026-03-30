Il Comune di Genova ha prorogato temporaneamente le riduzioni del 30% sulle multe emesse o in scadenza dal 22 marzo 2026

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Albenga. Preoccupazione tra i genitori dei bambini che frequentano un asilo di Albenga vicino a delle palazzine dove sono in corso lavori di rimozione di lastre contenenti amianto. Per precauzione hanno deciso di tenere i propri figli a casa. La ditta che si sta occupando dei lavori ha affisso cartelli in cui si raccomanda di […]