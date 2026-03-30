Attualità Genova

Il Comune di Genova ha prorogato temporaneamente le riduzioni del 30% sulle multe emesse o in scadenza dal 22 marzo 2026

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Il Comune di Genova informa che, a causa di un problema informatico che coinvolge un fornitore esterno e che sta causando difficoltà nei sistemi utilizzati per la gestione dei pagamenti delle sanzioni amministrative, in questi giorni potrebbero verificarsi disservizi nel pagamento delle “multe”.
Per tutelare i cittadini e garantire parità di trattamento, il Comune ha disposto una proroga straordinaria dei termini per il pagamento entro 5 giorni, cioè quello che consente l’ulteriore riduzione del 30% sull’importo già previsto in misura ridotta.
In concreto, tutti i verbali emessi o in scadenza per il pagamento nei 5 giorni (o fino al 60esimo giorno) nel periodo che va dal 22 marzo 2026 fino al completo ripristino del sistema, potranno essere pagati con la riduzione del 30% anche oltre la scadenza originaria, senza perdere il beneficio.
La decorrenza dei 5 giorni riprenderà solo dal momento in cui il servizio tornerà pienamente funzionante, senza penalizzare i cittadini per il periodo di indisponibilità.
L’Amministrazione si scusa per il disagio e assicura che sono in corso tutte le azioni necessarie per ristabilire il corretto funzionamento del servizio nel più breve tempo possibile.

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