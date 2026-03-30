Genova, si è concluso l’open day del Servizio Civile Universale a Palazzo Ducale

Si è svolto questo pomeriggio, in Sala Dogana di Palazzo Ducale, l’Open Day dedicato al Servizio Civile Universale. L’evento ha rappresentato un momento cruciale di orientamento per i giovani, tra i 18 e i 28 anni, desiderosi di investire un anno della propria vita in un’esperienza di cittadinanza attiva e crescita professionale.

In giornata hanno visitato gli stand informativi l’assessora alle Politiche educative Rita Bruzzone e la consigliera delegata alle Politica giovanili Francesca Ghio.

«Sono molto soddisfatta di questo open day, perché il Servizio Civile è un percorso educativo insostituibile- dichiara l’assessora alle Politiche Educative e Pari Opportunità Rita Bruzzone– È uno strumento di inclusione potente che permette a tutti i ragazzi e le ragazze, inclusi coloro che provengono da contesti con minori opportunità, di vivere un’esperienza di crescita umana e professionale dentro la nostra comunità; una palestra di vita che trasforma la teoria della cittadinanza in pratica quotidiana».

«Oggi è stata una giornata importante, un momento di incontro che ha saputo parlare la lingua dei ragazzi, intercettando i loro desideri e le loro ambizioni- dichiara la Consigliera delegata alle Politiche Giovanili del Comune di Genova Francesca Ghio– L’esperienza del Servizio Civile non deve essere vista dai giovani solo come un impegno burocratico, ma come un ponte che li renderà davvero parte attiva della città, facilitandoli nello scoprire il proprio valore nel mondo reale. Il nostro obiettivo è che ogni posto disponibile venga coperto da giovani motivati a lasciare un segno positivo sul territorio».

L’iniziativa si inserisce nel quadro del nuovo bando per la selezione di oltre 65.000 operatori volontari in Italia e all’estero. Le domande devono essere presentate entro le 14 dell’8 aprile, esclusivamente online tramite la piattaforma DOL (accessibile con SPID o CIE).

Il servizio dura tra gli 8 e i 12 mesi, prevede un rimborso mensile di 519,47 euro, copertura assicurativa e il riconoscimento di crediti formativi universitari. Ai volontari che terminano il percorso è riservata una quota del 15% nei concorsi della Pubblica Amministrazione.

Il Comune di Genova mette a disposizione 10 posti complessivi, suddivisi tra le sedi del Matitone e di Palazzo Tursi, focalizzandosi su due programmi innovativi: “Green City Life” e “LINK”.

Nello specifico, i progetti attivi per i quali i giovani possono candidarsi sono:

“Conoscere la città: monitoraggio di ecosistemi urbani” (6 posti), un progetto d’avanguardia che unisce urbanistica e sostenibilità. I volontari si occuperanno di mappare il territorio tramite tecnologie GIS, analizzando rischi ambientali e supportando la rigenerazione urbana sostenibile (Urbanistica Tattica). Particolare attenzione sarà rivolta al Centro Storico e ai siti UNESCO per promuovere un turismo responsabile e strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

GEnerAZIONI: il progetto è focalizzato sulla creazione di connessioni generazionali e sociali, e mira a rafforzare il legame tra i cittadini e il contesto urbano, promuovendo l’inclusione e la partecipazione attiva.

LINK: Connessioni tra persone e contesti. Inserito in un programma di co-programmazione, si pone l’obiettivo di abbattere le barriere sociali e favorire l’accessibilità ai servizi, operando per una città più coesa e vicina ai bisogni dei singoli.

Il bando 2026 pone un forte accento sulle Pari Opportunità: alcuni posti sono infatti riservati a giovani con minori opportunità (GMO), inclusi ragazzi con bassa scolarizzazione o difficoltà economiche. Inoltre, i nuovi settori Ambientale, Digitale e Agricolo ampliano il raggio d’azione del servizio, intercettando le nuove sfide del millennio.

Tutte le informazioni e le schede tecniche sono consultabili sul sito di Informagiovani Genova e sui portali istituzionali del Dipartimento per le Politiche Giovanili.

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