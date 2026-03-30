Cronaca Genova In Primo Piano

Genova, scoperte oltre 6 tonnellate di sigarette di contrabbando in Porto

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Un carico di oltre 300 mila pacchetti di sigarette di contrabbando è stato intercettato e sequestrato nel porto di
Genova Sampierdarena. L’operazione, condotta in sinergia dai finanzieri del Comando Provinciale di Genova e
dai funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova, ha portato al
rinvenimento di oltre 6 tonnellate di tabacchi lavorati esteri.
Il container, proveniente dal Medio Oriente, con un carico dichiarato di carbone per barbecue, è stato intercettato
grazie a un’attenta analisi dei flussi commerciali in transito al Porto di Genova.
A far scattare il controllo è stata un’approfondita attività di analisi dei rischi. Gli operatori hanno ricostruito
l’intero viaggio del container, verificando: la provenienza, le navi utilizzate per il trasporto, i cambi di rotta, i
porti di scalo nei quali erano state effettuate soste e operazioni di trasbordo.
Nonostante l’esito del passaggio del container sotto lo scanner fosse negativo, è stata comunque disposta
un’ispezione più approfondita che ha rivelato 6.132 chili di sigarette, occultati dietro migliaia di vaschette di
alluminio colme di carbone, utilizzate per schermare il reale carico. Un totale di 306.600 pacchetti di sigarette
che, se immesse sul mercato illegale, avrebbero fruttato un guadagno illecito di oltre 1.747.000 euro.

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