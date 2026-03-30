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Genova, prorogata al 30 settembre l’ordinanza anti-alcool

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La sindaca Silvia Salis, su proposta delle assessore alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi e al Turismo Tiziana Beghin, ha prorogato fino al 30 settembre l’ordinanza per la prevenzione dell’abuso di alcol in spazi aperti.
Su tutto il territorio del Comune di Genova, ogni giorno dalle 22 alle 6 del giorno successivo, sono vietati la detenzione e il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche, escluse le aree date in concessione a pubblici esercizi.
Tali divieti sono in vigore già a partire dalle ore 12 e fino alle ore 8 del giorno successivo nelle seguenti zone:
Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro e Sestri Ponente, nonché nelle aree del Centro Storico, di Canevari, di Vernazzola, della spiaggia di Voltri, dei laghetti di San Carlo di Cese, dei Giardini di Quinto, di Cornigliano.
Su tutto il territorio di Genova, l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, in qualsiasi tipo di contenitore, deve cessare ogni giorno alle 22 e non può riprendere prima delle 6 del giorno successivo.

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