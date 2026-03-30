Genova, prorogata al 30 settembre l’ordinanza anti-alcool

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Un detenuto nel reparto di alta sicurezza nel carcere di Genova ha aggredito un agente della polizia penitenziaria che è stato immediatamente soccorso e trasferito al pronto soccorso. Lo denuncia il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts